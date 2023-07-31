女足世界盃／美荷爭奪小組第1出線 葡萄牙扮攔路虎

女足世界盃小組賽E組比賽，美國隊27日以1比1戰平荷蘭隊。(新華社)

美國女足將在美東時間8月1日凌晨3時對戰葡萄牙隊，女足世界盃 E組賽事還有荷蘭vs.越南 。上屆世界盃冠亞軍和兩支世界盃新軍同組，外界預估美國、荷蘭應該能晉級16強，但葡萄牙或能扮演攔路虎。

目前，美國隊和荷蘭隊均是1勝1平積4分，美國隊以淨勝球優勢暫列第一；葡萄牙隊1勝1負排名第三，兩連敗的越南隊已提前出局。

因此，美荷小組第一之爭，取決於兩隊在本輪比賽中的進球數。從綜合實力來看，4屆世界盃冠軍美國隊自然優於荷蘭隊，但因對手不同，荷蘭隊卻處於更為有利的位置。

荷蘭隊的對手越南隊本就是該組實力最弱的球隊，此前曾以0：2輸給同是新軍的葡萄牙隊。且越南隊已經出局，在信心和鬥志上勢必大打折扣，荷蘭隊此役有望奉獻一場進球大戰。

葡萄牙隊是本屆世界盃8支新軍中世界排名最高的球隊（第21位），本身實力不弱。更重要的是，該隊還有晉級希望，在全力一搏之際，或會給美國隊造成麻煩。

因此，E組最後一輪較量還有一種可能：葡萄牙隊爆冷戰勝美國隊，攜手荷蘭隊晉級16強。在此前的8屆女足世界盃賽上，美國隊從未缺席過領獎台。此番若是國際足壇女足「夢之隊」止步小組賽，該是多大的「冷門」？