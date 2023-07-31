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女足世界盃／哥倫比亞抗癌少女凱塞多 率飛天小女警2連勝

中央社／雪梨30日即時報導
哥倫比亞凱塞多可能是本屆世界盃嶄露頭角的明星之一。（新華社）
哥倫比亞凱塞多可能是本屆世界盃嶄露頭角的明星之一。（新華社）

哥倫比亞女足隊30日在抗癌少女凱塞多領軍下，以2：1闖過2屆冠軍德國隊，在H組中以2連勝領先。凱塞多可能是本屆世界盃嶄露頭角的明星之一，但她在球場之外的故事還有很多。

今年18歲的凱塞多（Linda Caicedo）2月加盟了全球知名的皇家馬德里隊（Real Madrid），當天晚上11時她並沒出去與家人和朋友慶祝。相反的，她正打電話鼓勵一位在哥倫比亞家鄉將接受手術的年輕癌症患者。

根據英國廣播公司（BBC）報導，凱塞多14歲即在職業和國際足壇展現長才，不過15歲診斷出罹患癌症，接受腫瘤切除手術並失去1個卵巢，化療期間還戴著假髮上陣，抗癌是凱塞多曾經走過的路。

這只是凱塞多足球場外生活的一部分，中央社引述法新社報導，公開同性戀身分的她，也是哥倫比亞LGBTQ+社群的代表人物，而她不僅出櫃，更發起反對塑料污染海洋的運動。

至於球場上，凱塞多在世界盃首戰就有精采表現，她從左路內切射門，南韓隊門將尹英契（Yoon Young-geul ）嘗試撲救未能成功，有「飛天小女警」（Powerpuff Girls）之稱的哥國女足，最後是以2：0擊敗南韓。

凱塞多不但是第1位在1年內連續參加U17、U20以及世界盃的女足球員；也以18歲又153天的年齡，成為世界盃進球第二年輕的南美球員，僅次於巴西名將瑪塔（Marta Vieira da Silva）。

能與瑪塔相提並論在女足界是相當難得的肯定，但凱塞多確實有此能耐。她一直是哥倫比亞女足崛起的看板人物，哥國女足在2011年首獲世界盃參賽資格後，此後實力不斷增強。

出身貧寒的凱塞多來自哥國西部的坎德拉里亞（Candelaria），她從未忘記走到這一步所作的犧牲。她最近回老家捐贈了100袋食物，但沒有任何媒體同行。

凱塞多自幼在破舊球場上磨練技能，而她是數十名男孩中唯一的女孩，哥國女足在性別歧視和缺乏資金的情況下，環境其實相當艱困。

不過無論是在足球場上還是在生活中，凱塞多似乎都以驚人的速度做著每件事。

哥倫比亞隊的助理馬西利亞（Angelo Marsiglia）以「非凡」形容凱塞多。「她想要球，從不隱藏，她來自另一個星球，完全獨一無二。」

世界盃 足球 癌症

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