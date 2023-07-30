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女足世界盃／摩洛哥後衛開先例「戴穆斯林頭巾」上場：令人自豪

中央社ㄥ阿得雷德30日綜合外電報導
2023女子世界盃足球30日進行H組摩洛哥對南韓賽事，摩洛哥隊的努海拉（左3）在場上戴著穆斯林的希賈布頭巾，創世界盃女足首例。（路透）
2023女子世界盃足球30日進行H組摩洛哥對南韓賽事，摩洛哥隊的努海拉（左3）在場上戴著穆斯林的希賈布頭巾，創世界盃女足首例。（路透）

2023女子世界盃足球賽今天進行H組摩洛哥對南韓賽事，摩洛哥隊的努海拉在場上戴著穆斯林的希賈布（hijab）頭巾，創下世界盃女足首例。終場摩洛哥以1比0拿下勝利。

法新社報導，國際足球總會（FIFA）近10年前解除足球員不得穿戴希賈布的禁令，今天25歲的摩洛哥後衛努海拉（Nouhaila Benzina）在澳洲阿得雷德（Adelaide）球場對上南韓隊時，讓自己的名字載入史冊。

努海拉在世界盃登場前，曾分享有關穿戴頭巾的社群媒體貼文，但未曾向澳洲與紐西蘭媒體談及此事。

她最近對半島電視台（Al Jazeera）說，這會是個令人自豪的時刻。

她說：「多年來已做了很多事，感謝真主，有了正面的結果。…我們希望有高水準的表現，給予摩洛哥人榮耀。」

近年來，包括籃球等幾種運動項目都已對頭巾解禁，但在法國舉行的正式足球賽仍不得穿戴。

摩洛哥女足在2022非洲女子國家盃（Women's Africa Cup of Nations）締造歷史拿下亞軍，如今首度在女子世界盃亮相，但首場小組賽遭德國隊以6比0血洗，當天努海拉並未上場。

足球 世界盃 澳洲

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