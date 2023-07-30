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女足世界盃／哥倫比亞2比1踢贏德國 暫居H組首位

中央社雪梨30日綜合外電報導
哥倫比亞球迷為德國隊鼓掌。(歐新社)
哥倫比亞球迷為德國隊鼓掌。(歐新社)

哥倫比亞今天在2023女子世界盃足球賽H組賽事迎戰德國，靠著後衛瓦尼卡斯下半場傷停補時第7分鐘的關鍵頭錘進球，終場就以2比1險勝德國，哥倫比亞目前以6分積分暫居H組龍頭。

這場賽事於澳洲的雪梨足球場（Sydney Football Stadium）進行，有超過4萬名球迷入場觀戰。

世界排名第25的哥倫比亞女足隊今天一開始採用4-4-2陣型，排名第2的德國隊則採4-5-1陣型。哥倫比亞全場11次射門、5次射正，德國則有14次射門、2次射正 雙方數據不相上下。

兩隊在上半場都沒能攻破球門，直到下半場第52分鐘，哥倫比亞中場凱塞多（Linda Caicedo）於禁區運球並面對多名德國球員防守，但她依舊起腳射門，皮球以刁鑽角度躍入球門上角成功破網，讓哥倫比亞以1比0領先。

下半場第88分鐘，德國球員遭哥倫比亞門將撲倒，獲得12碼罰球機會，由前鋒卜普（Alexandra Popp）操刀主罰，她直射球門中央入網，德國以1比1追平比數。

到了下半場傷停補時第7分鐘，哥倫比亞進行角球攻勢，後衛瓦尼卡斯（Manuela Vanegas）把握隊友將球吊至禁區內的機會成功頭錘入網，這記關鍵進球為哥倫比亞奠定勝基，終場就以2比1擊敗德國。

目前H組4支隊伍都已踢了2場比賽，哥倫比亞2戰全勝取得6分積分，暫居H組龍頭，德國與摩洛哥都是1勝1敗 奪下3分積分，南韓則是2戰皆敗積分為零。

世界盃女足H組的最後一輪賽事將於8月3日進行，屆時哥倫比亞對陣摩洛哥，德國則對決南韓。

德國 足球 世界盃

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