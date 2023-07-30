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女足世界盃／瑞典5球踹義大利 法國扳倒巴西

體育新聞組／綜合報導
瑞典後衛伊利斯緹兩度頭槌破網，幫助瑞典隊最終以5：0擊敗對手，確定晉級16強。（美聯社）
瑞典後衛伊利斯緹兩度頭槌破網，幫助瑞典隊最終以5：0擊敗對手，確定晉級16強。（美聯社）

瑞典隊29日在女子世界盃足球賽G組賽事迎戰義大利，瑞典後衛伊利斯緹（Amanda Ilestedt）兩度頭槌破網，幫助瑞典隊最終以5：0擊敗對手，確定晉級16強。

上半場最後7分鐘內，世界排名第3的瑞典隊猛然發動攻勢，伊利斯緹和隊友洛爾芙（Fridolina Rolfo）、布拉克絲坦妮絲（Stina Blackstenius）相繼破網，一舉把比分拉到3：0。

目前效力於英女超阿森納的伊利斯緹在中場休息過後很快梅開二度，在本次世界盃女足賽第3度破網。這些進球全部都是接獲角球後頭槌破網，包括在2：1逆轉南非隊的小組首戰關鍵球。

替補上場的布羅姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）於下半場傷停補時期間，在威靈頓地區體育場的近3萬名球迷面前替瑞典隊射進第5球。

瑞典的積分已經確保成為G組前兩名，因此成為繼西班牙與日本之後，第3支確定晉級16強的隊伍。

此外，在小組賽F組，法國隊迎戰巴西隊，靠著隊長瑞納爾（Wendie Renard）於下半場第83分鐘的關鍵進球，終場以2：1擊敗巴西，奪下小組賽首勝，法國目前以4分積分暫居F組龍頭。

上半場第17分鐘，法國前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）於禁區內頭頂傳球，隊友索默（Eugenie LeSommer）再接力順勢頭錘入網，使法國隊取得1：0領先。

到了下半場第58分鐘，巴西前鋒德比尼亞（Debinha）在禁區內接獲隊友傳球並起腳射門破網，把比數追平為1：1。

下半場第83分鐘，法國隊長瑞納爾把握隊友將球吊至禁區內的機會成功頭錘入網，奪下關鍵致勝分，終場法國以2：1取勝。

瑞典 巴西 世界盃

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