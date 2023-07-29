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女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

新華社／阿德萊德29日電
中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）
中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

28日，2023年女足世界盃D組結束小組賽第二輪爭奪，積分榜上英格蘭隊兩戰積6分，丹麥隊和中國隊均積3分，海地0分。但奇妙的是，包括海地隊在內，本組還沒有一支球隊被淘汰，最終誰能晉級要等最後一輪中國隊對英格蘭隊、海地隊對丹麥隊的比賽全部結束後才能確定。中國隊將於美東時間8月1日上午6時50分對上英格蘭隊。

本屆女足世界盃的小組出線評判標準是積分、淨勝球、總進球數、勝負關係以及直接對陣比賽的進球數據、體育道德風尚分（紅黃牌數）等項目依次排列。按照這個規則，最後一輪中國隊將面臨複雜的局面。

情況1：中國贏過英格蘭

在中國隊戰勝英格蘭隊的情況下：另一場海地隊擊敗或逼平丹麥隊，中國隊都將和英格蘭隊一起出線。但如果丹麥隊擊敗海地隊，那麼就會出現三隊同積6分的情況，屆時就要按照上述的出線規則來確定排名。

這種局面下，對於中國隊非常不利的一點是，如果各種進球數據三隊都一樣，勝負關係又形成連環套的話，對陣海地隊張睿得到的直接紅牌，在體育道德風尚分的計算中是很大的扣分項，中國隊很可能因此出現小組3戰積6分出局的「悲壯」局面。

情況2：中國踢平英格蘭

在中國隊打平英格蘭隊的情況下：另一場海地隊擊敗丹麥隊，中國隊將和英格蘭隊一起出線。如果丹麥隊擊敗海地隊，丹麥隊和英格蘭隊將攜手出線。但如果丹麥隊戰平海地隊，中國隊和丹麥隊將比較總進球數，如果總進球數一樣，因為中國隊首場不敵丹麥隊，丹麥隊仍將和英格蘭隊一起出線。

情況3：中國輸給英格蘭

在中國隊負於英格蘭隊的情況下：另一場丹麥隊擊敗或戰平海地隊，英格蘭隊和丹麥隊都將攜手出線。但如果海地隊擊敗丹麥隊，那麼海地、丹麥、中國隊都積3分，三隊將按照出線規則的評判標準爭奪另外一個出線權。但中國隊比較少的進球數，以及有一張紅牌，都將使中國隊處於不利局面。

總之，中國女足依然還有出線機會，但需要全力爭勝，並獲得更多的進球，這樣，中國女足甚至還有取得小組第一的可能性，雖然這種概率不大。

海地隊的出線可能性是最小的。她們只能希望最後一輪大勝丹麥隊，同時英格蘭隊大勝中國隊。這樣最後D組的積分是英格蘭隊9分，海地、丹麥、中國隊都是3分，海地隊憑藉淨勝球的優勢以小組第二出線。

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