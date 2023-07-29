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女足世界盃／少打1人 中國點球踢倒海地 奪小組首勝

體育新聞組／綜合報導
中國女足戰勝海地，拿下小組賽的首場勝利。圖為中國隊球員王霜主罰點球。（中新社）
中國女足戰勝海地，拿下小組賽的首場勝利。圖為中國隊球員王霜主罰點球。（中新社）

2023國際足總女子世界盃(FIFA Women's World Cup)小組賽D組第2輪，中國女足28日對陣海地女足，靠著替補球員王霜於下半場第74分鐘踢進12碼罰球，最終就以1：0擊敗海地，中國拿下小組賽的首場勝利，進帳3積分。

這場賽事於澳洲的興德馬士體育場（Hindmarsh Stadium）進行，有超過1萬2000名球迷入場觀賽。

世界排名第14的中國女足隊一開始採用4-3-3陣型，世界排名第53的海地隊則採4-5-1陣型。

中國全場有7次射門、4次射正，海地則有9次射門、2次射正，兩隊在數據層面不相上下。

比賽上半場第29分鐘，中國隊中場球員張睿在搶球過程中蹬踏海地球員腳部，經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，張睿被判領到紅牌離場。至此，中國隊場上少一人，以少打多。接著第42分鐘，海地Nérilia Mondésir推射破門，但因越位在先進球無效。

到了下半場第72分鐘張琳豔在大禁區被海地球員絆倒，中國獲得12碼罰球機會，替補球員王霜操刀主罰踢向左方，但海地門將猜錯方向，中國便以王霜的罰球入網取得1：0領先。

下半場傷停補時階段，雙方在禁區內爭頂，主裁判第一時間吹罰海地點球，但經VAR回看後取消12碼罰球，最終中國女足1：0險勝海地。

目前D組還沒有確定晉級16強的隊伍，英格蘭奪下小組賽2連勝後，目前取得積分6分，丹麥有3分積分，中國也有3分，海地則是零分。

世界盃女足D組的最後一輪賽事將於8月1日進行，屆時英格蘭對陣中國，丹麥則對決海地。

世界盃 澳洲

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