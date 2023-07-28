女足世界盃／美國隊長頭錘逼平荷蘭 連19場不敗

靠著隊長霍蘭（右）在第62分鐘頭錘辛苦追平分，美國對荷蘭戰成1：1平手。（新華社）

女足世界盃 今天E組預賽，世界排名第1、尋求3連霸的美國隊，27日靠著隊長霍蘭（Lindsey Horan）在第62分鐘頭錘打進追平分，終場與荷蘭戰成1：1平手，美國在女足世界盃連19場不敗。

開賽僅17分鐘，荷蘭女足就展開猛攻，先靠著馬丹斯（Lieke Martens）突破美國隊防守，首次傳球給佩洛娃（Victoria Pelova）沒能得手，但第2次機會馬丹斯傳給羅爾德（Jill Roord）後，如願攻破美國隊大門。

以0：1落後的美國隊，是自從2011年以來，再度出現落後的窘境，顯然全隊對於這樣的狀況感到相當陌生，上半場剩餘時間攻守都有些失序。

經過中場的休息後，美國隊總算穩住陣腳，隊長霍蘭接獲隊友開角球後，順利在門前頭錘破網，也幫助美國隊辛苦追平比數，儘管後續美國隊想要繼續搶攻，但連續失誤和越位，還是讓雙方戰成平手，各取得1分的積分。