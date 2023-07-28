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女足世界盃／再度對陣法國 巴西女足教練：可望首次戰勝對手

中央社／聖保羅27日專電
巴西隊教練桑德哈吉（Pia Sundhage）認為，她的球隊終於有條件可望首次戰勝法國。（Getty Images）
巴西隊教練桑德哈吉（Pia Sundhage）認為，她的球隊終於有條件可望首次戰勝法國。（Getty Images）

巴西日前4比0大勝巴拿馬，提前獲得2023年世界盃女子足球淘汰賽階段資格，29日將在澳洲布里斯本對陣法國以尋求勝利。

巴西和法國迄今為止11次交鋒，法國女足6勝5平。巴西隊教練桑德哈吉（Pia Sundhage）認為，她的球隊終於有條件可望首次戰勝對手。

桑德哈吉接受國際足總（FIFA）採訪時說，巴西和法國之賽當然是一大挑戰，但巴西剛大勝巴拿馬，信心十足，加上做足功課，獲勝機會很大。雖然不知道法國隊將採取什麼戰略，但桑德哈吉說：「兵來將擋，巴西隊已做好應對各種情況的準備。」

像往常一樣，桑德哈吉希望巴西隊以平衡的心態上場踢球，對她來說，這是在F組最重要比賽獲勝的最佳途徑。

桑德哈吉說，重要的是延續巴西隊在近幾場比賽的踢球方式，盡可能保持積極樂觀心態，同時尊重法國是一支非常優秀球隊的事實。如果巴西隊能夠保持平衡，無論是進攻還是防守，都會是一場精彩比賽。

23日法國0比0遭牙買加逼和後，法國隊隊長、33歲的後衛瑞納爾（Wendie Renard）感到左小腿不適，隔天接受掃描，還不確定是否會在對陣巴西時上場。

據法國體育報「團隊報」（L'Équipe）報導，瑞納爾在休息兩天後，已和隊友一起回到球場訓練。

接受國際足總採訪時，桑德哈吉表示，避免將巴西隊戰術限制在有瑞納爾上場的情況。畢竟巴西要對陣的是一支球隊，而不僅是一名球員，紙上談兵沒有用，巴西必須做足功課應對細節，同時掌握好大局。

巴西 澳洲 足球

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