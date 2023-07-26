我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓高樓吊臂突掉落地面 濃煙沖天 路人受傷

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

女足世界盃／西班牙5比0痛宰尚比亞 和日本率先晉級16強

中央社／紐西蘭奧克蘭26日綜合外電報導
西班牙女子足球隊今天在世界盃小組賽以5比0大勝尚比亞，和同為2勝0敗的日本隊篤定晉級最後16強。（Getty Images）
西班牙女子足球隊今天在世界盃小組賽以5比0大勝尚比亞，和同為2勝0敗的日本隊篤定晉級最後16強。（Getty Images）

西班牙女子足球隊今天在世界盃小組賽以5比0大勝尚比亞，和同為2勝0敗的日本隊篤定晉級最後16強。備受看好的西班牙和日本成為本屆女足世界盃最先晉級的兩支勁旅。

路透報導，西班牙女將阿貝雷拉（Teresa Abelleira）首開紀錄，赫爾莫索（Jennifer Hermoso）和芮登杜（Alba Redondo）分別包辦2個進球，輕取尚比亞，取得2連勝。

西班牙隊總教練維達（Jorge Vilda）賽前宣布中場大將普特拉斯（Alexia Putellas）列入先發陣容，令全隊士氣大振。這位曾兩度榮獲足壇最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）的名將傷癒歸隊，她不負重望，開賽之初就積極策動攻勢。

今天稍早，日本隊以2比0踢倒哥斯大黎加，取得2連勝，在C組小組賽取得6分積分。西班牙隊不遑多讓，大勝尚比亞，同樣取得2連勝、積分6分。西班牙和日本均未失球，但西班牙攻進8球，優於日本的7球。西班牙31日對陣日本，只要踢平即可取得分組第一。

哥斯大黎加和尚比亞連吞2場敗仗，已提前遭到淘汰。

日本 世界盃 足球

上一則

NBA／希望季後賽對決勇士 灰狼愛德華：格林垃圾話太多

下一則

NBA／「吹耳哥」史帝芬森想重返聯盟 點名家鄉紐約2球隊

延伸閱讀

女足世界盃／日本小組賽2連勝 19歲藤野Aoba成隊史最年輕進球

女足世界盃／日本小組賽2連勝 19歲藤野Aoba成隊史最年輕進球
女足世界盃／韓16歲混血女登場 世界盃最年輕

女足世界盃／韓16歲混血女登場 世界盃最年輕
女足世界盃／問摩洛哥隊是否有同性戀 BBC道歉

女足世界盃／問摩洛哥隊是否有同性戀 BBC道歉
女足世界盃／瑞士對挪威0比0握手言和 A組戰局混沌

女足世界盃／瑞士對挪威0比0握手言和 A組戰局混沌

熱門新聞

熱火球星巴勒特在中國太原見球迷。(截取自巴特勒IG)

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

2023-07-21 13:35
美國女子足球國家隊大多數都沒有開口唱國歌，且選擇將雙手放在背後。(美聯社)

美國女足隊不唱國歌 「個人自由vs.代表國家」掀論戰

2023-07-23 13:54

足球／梅西邁阿密國際首秀 傷停補時自由球絕殺對手

2023-07-21 22:45
萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)

溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭

2023-07-19 08:26
詹姆斯（右）看梅西邁阿密首秀。

足球／梅西首秀就絕殺對手 詹姆斯、小威廉絲成座上賓

2023-07-22 18:58
2023女子世界盃足球賽，丹麥隊與中國隊激戰90分鐘，最後以1比0氣走中國女足。（美聯社）

女足世界盃／丹麥1比0絕殺中國

2023-07-22 13:03

超人氣

更多 >
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪
不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文