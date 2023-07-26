女足世界盃／日本小組賽2連勝 19歲藤野Aoba成隊史最年輕進球

年僅19歲的中場藤野Aoba，創日本在世界盃最年輕進球紀錄。 （Getty Images）

日本 女足隊今天在女子世界盃 足球賽以2比0擊敗哥斯大黎加，取得二連勝，有機會提前晉級16強賽事。日本隊今天贏球功臣之一的藤野Aoba年僅19歲，創日本在世界盃最年輕進球紀錄。

日本每日體育報導，日本隊在小組賽取得二連勝後，接下來只要同組的西班牙踢贏或踢和尚比亞，日本隊就能提前晉級16強賽事。

日本隊今天在對戰哥斯大黎加隊的上半場25分鐘時，由首度先發的中場猶本光率先踢進一球。猶本光在接到前鋒田中美南的傳球，從左側切入禁區射門破網。

日本隊之後又在上半場27分鐘時，由另一名中場藤野Aoba再追加一球。藤野當時從右側帶球切入禁區，從幾乎沒有角度的位置起腳射門中網，為日本隊踢進寶貴的一球，助日本隊在上半場結束時取得2比0領先。

兩隊在下半場未再進球，日本隊終場就以2比0擊敗哥斯大黎加隊，可望提前晉級下輪賽事。

日刊體育報導，藤野Aoba現年19歲，不僅是日本隊在女足世界盃進球的最年輕球員，也是日本不論男女在世界盃進球的最年輕球員。

7月20日登場的2023年女足世界盃由澳洲 和紐西蘭共同取得主辦權，這是女足世界盃首度在南半球舉行，且今年參賽隊伍從以往24隊擴增至32隊，分成8組進行單循環賽，取分組前2名晉級16強。