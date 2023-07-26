足球／梅西先發殺瘋了 22分鐘梅開二度

梅西（中）首度先發，開賽22分鐘就踢進兩球，助邁阿密國際以4：0擊敗亞特蘭大聯。 （Getty Images）

阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）今年轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊後，引爆美國對足球的熱度。邁阿密國際25日對上亞特蘭大聯足球俱樂部，梅西首度先發，上半場22分鐘就梅開二度，幫助球隊半場結束後取得3：0領先，寫下隊史首見紀錄。

A joy to watch—unless you're a defender.



Rewind all of Messi's moments from a two-goal, one-assist showing against Atlanta in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/MxkGHjIDAf — Major League Soccer (@MLS) 2023年7月26日

來源：推特

下半場梅西再度建功，他把握對手都擠在前場的機會，與泰勒（Robert Taylor）面對三名防守者，梅西將球帶到禁區前並送出妙傳，泰勒起腳射門破網，幫助球隊取得4：0領先；這也是梅西來到MLS後的首次助攻。

梅西在上一場比賽對決墨西哥藍十字足球俱樂部（Cruz Azul），是梅西在MLS首度登場，替補上陣的梅西在傷停補時階段以一記自由球穿越人牆進球，幫助球隊以2：1絕殺對手，讓球迷可說是嗨到極點。

梅西的巨大魅力也進一步反映在收視率上。根據統計，這場比賽的收視人數達1250萬，成為美國電視轉播歷史上收視最高的足球比賽。

若用NBA比賽來對比，2022年勇士與塞爾蒂克的總冠軍賽 場均收視人數為1240萬，而今年金塊與熱火總冠軍賽的平均收視人數為1164萬，足可見其驚人效應。

梅西的首次登場也吸引詹姆斯（LeBron James）、小威廉絲（Serena Williams）、布雷迪（Tom Brady）等超級巨星到場觀戰。