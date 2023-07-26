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綠茵瞭望／7億年薪誘姆巴佩 沙國目的何在？

易起民
沙國聯賽開出7億歐元年薪，但姆巴佩似乎不為所動。（路透）
沙國聯賽開出7億歐元年薪，但姆巴佩似乎不為所動。（路透）

沙烏地阿拉伯聯賽求購法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）引起熱議，焦點在於沙國開出一年7億元（歐元，下同，約7.7億美元）的天價薪資，連NBA天王詹姆斯（LeBron James）、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、勇士格林（Draymond Green）也眼紅，在網上呼喚沙國「簽我」。

沙國聯賽今年以來已成功邀請葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、法國中鋒本澤馬（Karim Benzema）等球星加盟，吸引了全世界目光。石油土豪的「鈔能力」自然不用懷疑，但這樣一擲千金，背後的邏輯是什麼？我們可從三方面解析：錢從哪裡來？目的是什麼？如何達成目標？

在沙國聯賽，C羅、本澤馬的年薪都高達2億元（約2.2億美元），此前還用6億年薪引誘梅西，這次則為姆巴佩開出3億元轉會費，年薪7億元，而且允諾一年後如果想去皇馬絕對放人。這麼龐大的財力絕不是一支球隊，甚至一個聯賽可拿出來的，在它背後有著國家力量。

今年6月，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）收購了聯賽最強的四支球隊各75%股份，等於將聯賽納入囊中。PIF基金規模高達6200億美元，而且一直對足球很有興趣。2021年，PIF以3億英鎊（約3.8億美元）收購英超紐卡索聯隊，隔年紐卡索聯排名就衝上英超第四，睽違20年拿下歐冠門票。

與歐洲五大聯賽不同，沙國政府視本國聯賽不僅為娛樂，還是政治影響力的延伸。尤其是卡達舉辦世界盃、阿拉伯聯合大公國旗下的曼城在歐冠奪冠後，作為中東地區老大哥，沙國在足球經營上更是急起直追。

一個好的聯賽有三大關鍵：第一、球員水平，引進眾多大牌球星後，沙國聯賽素質確實有所提升；第二、競爭性，將C羅、本澤馬安排在不同球隊，確保每支強隊都有大牌坐鎮，增加對戰可看性，這也是沙國急著簽姆巴佩的原因；第三、與球迷關係，這是最難一蹴而就的，需要球隊經營與國家體育發展的配合。

目前看來，即使在球星效應帶動下，兩、三年內可炒高沙國聯賽熱度，但假如草根足球運動沒有發展起來，球星離去後，聯賽又恐回到慘澹經營的狀態，屆時球隊債務、球員欠薪等問題，將成為足壇新的焦點。

C羅 足球 英超

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