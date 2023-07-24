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女足世界盃／新澤西16歲混血少女 披南韓戰袍上陣

體育新聞組／綜合報導
16歲美韓混血兒凱西·法爾將在25日亮相。(美聯社)
16歲美韓混血兒凱西·法爾將在25日亮相。(美聯社)

女足世界盃賽於紐澳時間25日的南韓與哥倫比亞之戰，將為小組賽首輪賽事收官。其中代表南韓隊出戰的16歲混血兒、來自美國新澤西州的前鋒凱西‧法爾(Casey Phair)，肯定是媒體焦點。南韓與哥倫比亞小組賽首戰將於美東時間24日晚間9時50分舉行。

凱西是南韓女足史上第一位參加世界盃的混血兒，她的父親是美國人，媽媽是南韓人。

凱西去年被選入了美國U-I5國家隊的名單，但她希望能夠代表媽媽的母國踢球，所以跟著母親回到南韓尋求進入國家隊的機會。

南韓女足主帥貝爾表示：「凱西身體素質好、雙腳技術出眾，她的射門能力和學習能力都非常出色。」

16歲美韓混血兒凱西·法爾將在25日亮相。(美聯社)
16歲美韓混血兒凱西·法爾將在25日亮相。(美聯社)

據韓媒，凱西展現出不同於16歲年齡的穩重和成熟，贏得隊友的一致青睞。南韓女足球員張瑟琪表示：「凱西就是未來南韓女足的領軍人物」。

本屆是南韓女足第四次參加世界盃賽，最好成績是16強。上屆世界盃，她們3戰皆墨，小組賽出局。

哥倫比亞女足則是第三次參加世界盃，2011年首次世界盃之旅沒進一球、未獲一勝；4年後她們打進16強，但卻無緣上屆世界盃。

從世界排名來看，第17位的南韓隊在哥倫比亞隊（第25位）之上。但東亞球隊素來不擅長應對高對抗、強衝擊，因此，此番面對女足賽場這一打法的典型代表，南韓隊將面臨考驗。

南韓 世界盃 新澤西州

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