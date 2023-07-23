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女足世界盃／荷蘭1比0擊敗葡萄牙 奪小組賽首勝

中央社／丹尼丁23日綜合外電報導
女足世界盃荷蘭(圖)1比0擊敗葡萄牙奪小組賽首勝。 （美聯社）
女足世界盃荷蘭(圖)1比0擊敗葡萄牙奪小組賽首勝。 （美聯社）

2023女子世界盃足球賽正進行小組賽事，荷蘭今天在E組迎戰葡萄牙，靠著後衛格拉特於上半場的頭錘進網，終場荷蘭就以1比0擊敗葡萄牙取得小組賽首勝。

今天這場賽事於紐西蘭丹尼丁體育場（Dunedin Stadium）進行，有將近1萬2000名球迷入場觀賽。

世界排名第9的荷蘭女足隊全場有12次射門、5次射正，世界排名第21的葡萄牙隊僅有2次射門、1次射正，荷蘭明顯主宰戰局。

荷蘭隊唯一進球出現在上半場第13分鐘的角球攻勢，後衛格拉特（Stefanie van der Gragt）把握隊友將球吊至禁區內的機會成功頭錘入網。

但格拉特頭錘進網時，荷蘭球員羅爾德（Jill Roord）疑似越位干預葡萄牙門將，經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，裁判依然判定荷蘭隊進球。

荷蘭今天奪下首勝後，目前在E組取得與美國相同的3分積分，同組的葡萄牙和越南則還是零積分。

上屆女足世界盃亞軍荷蘭隊將於27日下一場小組賽對決尋求3連霸的美國隊，同樣在27日，葡萄牙下一場小組賽將迎戰越南。

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