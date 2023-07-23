足球／梅西首秀自由球絕殺 詹皇、小威、布雷迪嗨翻

阿根廷足球巨星梅西轉戰美國職業足球聯盟的首場比賽就上演絕殺秀。（路透）

阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）在今年轉戰美國職業足球聯盟（MLS）邁阿密國際後，21日進行加盟後首秀，包括詹姆斯（LeBron James）、小威廉絲（Serena Williams）、布雷迪（Tom Brady）等美國體壇的超級巨星都蒞臨觀賽。

Leo Messi’s match day 1! What a day. pic.twitter.com/FB8BaM9Dj8 — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) 2023年7月22日

來源：推特

在以每年5000萬至6000萬美元的價碼，與邁阿密國際簽下一張2.5年的合約後，梅西首度於正式比賽中替補上陣，在比賽第54分鐘上場後他也接下隊長臂章，並且在傷停補時階段球隊取得自由球後，直接起腳射門，而球也在越過人牆後直接射進球門左上角，幫助邁阿密國際最終以2：1擊退藍十字。

而梅西這一顆進球也是他轉戰MLS後的首顆進球，讓整個邁阿密國際主場氣氛瞬間沸騰，包括身為邁阿密國際共同持有人之一的「足球金童」貝克漢（David Beckham）也被拍下開心的為梅西鼓掌的畫面，而梅西也隨即奔向場邊與家人、朋友互相擁抱，並接受隊友的道賀。