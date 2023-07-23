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足球／梅西首秀自由球絕殺 詹皇、小威、布雷迪嗨翻

記者劉肇育／綜合報導
阿根廷足球巨星梅西轉戰美國職業足球聯盟的首場比賽就上演絕殺秀。（路透）
阿根廷足球巨星梅西轉戰美國職業足球聯盟的首場比賽就上演絕殺秀。（路透）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在今年轉戰美國職業足球聯盟（MLS）邁阿密國際後，21日進行加盟後首秀，包括詹姆斯（LeBron James）、小威廉絲（Serena Williams）、布雷迪（Tom Brady）等美國體壇的超級巨星都蒞臨觀賽。

來源：推特

在以每年5000萬至6000萬美元的價碼，與邁阿密國際簽下一張2.5年的合約後，梅西首度於正式比賽中替補上陣，在比賽第54分鐘上場後他也接下隊長臂章，並且在傷停補時階段球隊取得自由球後，直接起腳射門，而球也在越過人牆後直接射進球門左上角，幫助邁阿密國際最終以2：1擊退藍十字。

而梅西這一顆進球也是他轉戰MLS後的首顆進球，讓整個邁阿密國際主場氣氛瞬間沸騰，包括身為邁阿密國際共同持有人之一的「足球金童」貝克漢（David Beckham）也被拍下開心的為梅西鼓掌的畫面，而梅西也隨即奔向場邊與家人、朋友互相擁抱，並接受隊友的道賀。

根據統計數據，本場比賽邁阿密國際新主場共湧進滿場的2萬1000名球迷，不少球迷都花費了超過1000美元才取得入場門票，且包括詹姆斯、小威廉絲、布雷迪等美國體壇的超級巨星也都到場觀賽，其中詹姆斯在賽前甚至與梅西碰面並擁抱，以表現對他的歡迎。

阿根廷足球巨星梅西轉戰美國職業足球聯盟的首場比賽就上演絕殺秀。（路透）
阿根廷足球巨星梅西轉戰美國職業足球聯盟的首場比賽就上演絕殺秀。（路透）

梅西 足球

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