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女足世界盃／美國隊前鋒崔妮羅德曼 有個籃球巨星老爸「小蟲」

新華社／紐西蘭22日電
美國隊21歲的前鋒崔妮羅德曼，是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒。（美聯社）
美國隊21歲的前鋒崔妮羅德曼，是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒。（美聯社）

22日下午，伊甸公園球場座無虛席，2023女足世界盃美國隊與越南隊的比賽進行到第76分鐘，被換下的崔妮·羅德曼（Trinity Rodman）走出場地，球迷起立鼓掌。

羅德曼這個姓氏似乎讓你想起了什麼？是的，她就是美國退役籃球明星「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)的女兒。

這場比賽，是這位21歲姑娘在世界盃上的首秀，她的表現堪稱驚艷，在右路十分活躍，攻守兼備。第37分鐘，她的突破造成對方後衛犯規，為美國隊創造一粒點球，可惜摩根的射門被對方門將化解。

美國隊21歲的前鋒崔妮羅德曼，是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒。（路透）
美國隊21歲的前鋒崔妮羅德曼，是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒。（路透）

這位籃球巨星的女兒在四歲就接觸了足球，七歲開始正規訓練。很多人都非常不解，她為什麼不去打籃球呢？

「我覺得我在足球運動中才真正找到了自己的家。」

母親和姊姊的鼓勵，讓崔妮羅德曼一直堅持踢球。10歲時，她進入青訓俱樂部，此後，她的球隊在全國精英俱樂部聯賽中四次奪冠，作為前鋒的羅德曼為球隊攻城拔寨，進球如麻，媒體驚呼——美國足球的天才少女正橫空出世。

2020年，18歲的羅德曼進入華盛頓州立大學，本想為校隊「美洲獅」效力，但疫情讓大學體育聯賽突然取消。

懷揣著足球夢想的羅德曼做出了一個勇敢選擇——參加美國女足聯賽的選秀。

此前，參加選秀的大多為大學即將畢業的球員，極少有這麼年輕的女孩，不少人擔心，羅德曼會不會被選中？就算選中了，能否在球隊打上主力？

美國隊21歲的前鋒崔妮羅德曼（左），是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒。（美聯...
美國隊21歲的前鋒崔妮羅德曼（左），是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒。（美聯社）

2021年的選秀大會全國矚目。

「我很擔心、很緊張。」

最終，崔妮羅德曼以第二順位被華盛頓精神隊選中，成為美國女足聯賽歷史上最年輕的新秀。

「當我聽到自己的名字時，心裡的石頭才落地了，我在18歲實現了自己的夢想，我一整天都停不下來要笑。」

進入職業聯賽後，崔妮羅德曼如魚得水，在新秀年獲評年度最佳新秀，入選聯賽最佳11人陣容。

「我想讓更多年輕人看到，我能多麼快地成為一個優秀的職業球員，年輕球員需要這樣的精神動力。」

2022年初，她首次被美國國家隊徵召。4月，她第三次為國出戰就打入在國家隊的「處子球」。2023年，她進入美國隊出征世界盃的大名單。7月，在與威爾士隊的一場熱身賽中，羅德曼打入兩球，成為美國女足歷史上最年輕的單場打進兩球的球員。

她是羅德曼的女兒，現在，更多人願意叫她崔妮。

有一個巨星父親究竟意味著什麼？運動基因的傳承？更早的啟蒙？更多的機會？但很多人進入的是另一種情況——活在父輩光環下的陰影裡。

這天，崔妮在世界足球的最高舞台閃耀——我自有光。她做到了。

足球 世界盃 越南

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