足球／梅西首秀就絕殺對手 詹姆斯、小威廉絲成座上賓

詹姆斯（右）看梅西邁阿密首秀。

阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）在今年轉戰美國職業足球聯盟（MLS）邁阿密國際後，進行加盟後首秀，包括詹姆斯（LeBron James）、小威廉絲（Serena Williams）、布雷迪（Tom Brady）等美國體壇的超級巨星都蒞臨觀賽。

在以每年5000萬至6000萬美元的價碼，與邁阿密國際簽下一張2.5年的合約後，梅西在今天首度於正式比賽中替補上陣，在比賽第54分鐘上場後他也接下隊長臂章，並且在傷停補時階段球隊取得自由球後，直接起腳射門，而球也在越過人牆後直接射進球門左上角，幫助邁阿密國際最終以2：1擊退藍十字。

而梅西這一顆進球也是他轉戰MLS後的首顆進球，讓整個邁阿密國際主場氣氛瞬間沸騰，包括身為邁阿密國際共同持有人之一的「足球金童」貝克漢（David Beckham）也被拍下開心的為梅西鼓掌的畫面，而梅西也隨即奔向場邊與家人、朋友互相擁抱，並接受隊友的道賀。

根據統計數據，本場比賽邁阿密國際新主場共湧進滿場的2萬1000名球迷，不少球迷都花費了超過1000美元才取得入場門票，且包括詹姆斯、小威廉絲、布雷迪等美國體壇的超級巨星也都到場觀賽，其中詹姆斯在賽前甚至與梅西碰面並擁抱，以表現對他的歡迎。