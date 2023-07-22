女足世界盃／女版無敵艦隊 西班牙狂轟46腳 6分鐘連進3球

西班牙展現強大的實力，上半場就踢進三球，3：0擊敗哥斯大黎加。(歐新社)

西班牙隊在世界盃 女足小組賽拿下首勝，全場狂轟46腳，3：0輕取哥斯大黎加；瑞士隊也取得開門紅，以2：0擊敗首次闖入世界盃會內賽的菲律賓隊；東京奧運金牌、加拿大 女子足球隊錯失關鍵12碼罰球機會，與非洲強權奈及利亞激戰90分鐘進攻互繳白卷，0：0握手言和，這場比賽也開出首張紅牌。地主之一的澳洲則是靠著隊長凱特 莉(Steph Catley)在下半場操刀12碼罰球破網，最終以1：0勝愛爾蘭。

中央社引述法新社報導，西班牙隊以熟練的傳球技巧，從一開賽就掌控戰局，上半場中段的6分鐘裡連進3球，很快就幾乎讓對手潰不成軍，這一場西班牙一共射門46次，其中12次射正。

兩度榮獲足壇最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）的普特拉斯（Alexia Putellas）一直到第77分鐘才替補上場。她17日提早結束訓練，令外界關切她的體能狀況。

路透報導，瑞士隊進球王暨代表國家出賽次數最多的女將克爾諾戈切維奇（Ana-Maria Crnogorcevic）曾近距離射門未進。上半場結束前，瑞士隊中場索伍（Coumba Sow）在禁區內被菲律賓隊的柯瓦特（Jessika Cowart）不慎踩到，瑞士隊經影像助理裁判技術（Video Assistant Referees, VAR）獲判一次罰球機會，前鋒巴赫曼（Ramona Bachmann）冷靜罰進點球。

加拿大在前兩屆世界盃首秀都以1：0開紅盤，對奈及利亞之戰，她們也期許維持傳統，上半場不僅掌握攻守節奏，也頻頻由左路發動攻勢，無奈始終差了臨門一腳。在下半場的第50分鐘，加拿大隊長兼主力前鋒辛克雷（Christine Sinclair）點球(12碼罰球)卻被對方門將成功撲救，錯失領先契機。

奈及利亞19歲中場小將阿比奧敦（Deborah Ajibola Abiodun）在傷停補時階段因踩踏對手腳踝，領到本屆女足世界盃的第1張紅牌。

澳洲在下半場第52分鐘，獲點球機會，由凱特莉操刀，她冷靜騙過了門將，將皮球踢入球門左上角，終場1：0踢走愛爾蘭。