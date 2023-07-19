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女足世界盃開踢前發生槍案 挪威隊長：震驚但平安

中央社／奧克蘭20日綜合外電報導
挪威國家足球隊隊長梅傑爾德。（Getty Images）
挪威國家足球隊隊長梅傑爾德。（Getty Images）

澳洲和紐西蘭共同主辦2023年女子世界盃足球賽（Women's World Cup）今天開幕，紐西蘭第一大城奧克蘭市中心卻發生致命槍擊案，參賽球隊表示，雖感震驚但均告平安。

法新社報導，本屆女子世足賽首戰在奧克蘭伊甸球場（Eden Park）登場，由紐西蘭隊對決挪威隊。就在比賽開踢前數小時，一名槍手在市中心朝一處建築工地開槍，包括槍手在內共3人死亡，另有6人受傷。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）指出，開幕賽將如期進行。

紐西蘭國家足球隊對於今晨發生在奧克蘭的槍擊案感到震驚，「我們可以證實紐西蘭國家女子足球隊（Football Ferns）所有球員和工作人員均告平安」。

挪威國家足球隊下榻旅館離槍擊案事發地點不遠，但所有人皆安然無恙，還說「全隊都很平靜」。

挪威國家足球隊隊長梅傑爾德（Maren Mjelde）表示，大家都被直升機和「大量緊急應變車輛」吵醒了。

她在聲明中說：「起先我們不知發生何事，後來看見電視和地方媒體更新了報導。」

她說：「我們一直都感覺自己很安全。國際足球總會（FIFA）在飯店裡配備良好的安全系統，我們球隊也有自己的安全人員。」「每個人看起來都很平靜，我們正如常準備今晚的比賽。如果當局有任何指示，我們可能得做出調整。」

尋求衛冕的美國國家隊也在聲明中說，所有球員和工作人員均安全無虞。美國國家隊還說：「我們的安全團隊正在與紐西蘭當局溝通，我們將維持日常行程。」

美國隊22日將出戰越南隊，挑戰史無前例的3連霸。

希金斯在記者會上表示：「隨著FIFA女子世界盃足球賽將於今晚開幕，全球顯然都在關注奧克蘭。紐西蘭政府今早已與國際足球總會通話，比賽將如期進行。」

「我想重申，這並不存在廣泛的國安威脅。這似乎是個人行為。」

足球 奧克蘭 槍擊

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