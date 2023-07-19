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足球／頂著佛州86℉豔陽 梅西訓練場備戰迎21日首秀

中央社／勞德岱堡18日電
阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）
阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）加盟美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami CF），今天與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。

法新社報導，梅西上午9時抵達球會訓練場，當時氣溫已超過攝氏30度（華氏86度）。

梅西與他在西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納（FC Barcelona）時期的隊友、西班牙中場球員布斯克斯（Sergio Busquets）一起接受夥伴夾道歡迎。布斯克斯本月16日也加盟邁阿密國際。

邁阿密國際球員面對面站成兩排，梅西和布斯克斯從中間跑過這條隊友搭起的「隧道」，現場響起熱烈掌聲，眾人拍了拍他們的背，以示歡迎。

除了梅西和布斯克斯，第3位前巴塞老將、西班牙後衛艾爾巴（Jordi Alba）很快也將成為邁阿密國際的一員。

球隊大股東馬斯（Jorge Mas）告訴記者：「艾爾巴今天將（與邁阿密國際）簽約。」

梅西與可能與他組成進攻搭檔的委內瑞拉國腳馬蒂內茲（Josef Martinez）閒聊，現場有超過200名媒體代表觀看梅西從事一些基本訓練。

邁阿密國際足球俱樂部老闆之一、英格蘭足球傳奇貝克漢（David Beckham）本月16日在體育場為梅西舉行加盟慶祝儀式，說梅西到來是他「美夢成真」的時刻；馬斯也熱情歡迎梅西來到邁阿密，將現場氣氛炒至沸騰。

梅西預計21日首次亮相，屆時邁阿密國際將在聯盟盃（Leagues Cup）迎戰墨西哥的藍十字（Cruz Azul）。

目前還不清楚梅西是否先發，或以替補身分上場。他的教練、阿根廷名帥馬帝諾（Gerardo 'Tata' Martino）曾要求36歲的梅西保持耐心，增強體能。

貝克漢說，任何相關決定都將取決於馬帝諾和梅西本人。

他說：「梅西將參與部分賽事，而這將由教練和梅西本人來決定他是否已做好準備，因為我們知道他與家人一起休息了幾周，他看起來很敏捷，狀態很棒，但你也知道他需要時間來適應。」

阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）
阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）

梅西 足球 墨西哥

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