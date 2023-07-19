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足球／不打算回歐美踢球 C羅：沙國聯賽比較好

記者劉肇育／綜合報導
C羅率領沙國聯賽艾納斯隊，與西甲塞爾塔隊踢友誼賽。（路透）
C羅率領沙國聯賽艾納斯隊，與西甲塞爾塔隊踢友誼賽。（路透）

年初轉戰沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯隊的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），似乎已經深深愛上這個新落腳處，日前被問到是否會考慮跟隨梅西（Lionel Messi）一同轉往美國MLS發展時，透露未來並沒有到歐美踢球的打算。

C羅以天價合約轉戰艾納斯後掀起國際足壇的熱烈討論，近日更與艾納斯回到葡萄牙踢友誼賽，對於年初作出轉戰沙國的驚天決定，C羅顯然相當自豪，「我認為我打開前往沙國聯賽的大門，現在很多球員都跟著過來了。」

艾納斯大手筆的挖角C羅加盟，確實在近日產生出了連鎖效應，包括本澤馬（Karim Benzema）、布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）、坎特（N'Golo Kante）、費爾米諾（Roberto Firmino）陸續與沙國俱樂部簽下合約，其中布羅佐維奇更是成為C羅的新隊友，並與他攜手上陣。

除了C羅外，梅西也在日前宣布加盟MLS的邁阿密國際隊，並在17日首度亮相，世界足壇兩大指標性球星在同一年離開歐洲賽場，可說是拋下震撼彈；不過當被問到是否會跟隨梅西一同前往美國發展時，C羅斬釘截鐵表示，「沙國聯賽比MLS還要更好。」

對於自己引領的風潮，C羅坦言在剩餘生涯中，肯定不會回到歐洲任何一支俱樂部踢球，「我已經38歲了，尤其歐洲足球已經慢慢失去質量，唯一保持完好只有英超，他們遠遠領先其他聯賽。」

C羅 梅西 足球

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