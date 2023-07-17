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2024巴黎奧運壯觀開幕式預演 40艘船航行塞納河

中央社／巴黎17日綜合外電報導
距離巴黎奧運開幕大約還有一年，約40艘船17日在市中心塞納河參與大規模開幕式預演。(路透)
距離巴黎奧運開幕大約還有一年，約40艘船17日在市中心塞納河參與大規模開幕式預演。(路透)

距離巴黎奧運開幕大約還有一年，約40艘船今天在市中心塞納河參與大規模開幕式預演。這是奧運史上首度開幕式不在主場館，而是由百餘艘船載選手和官員航行塞納河出場。

法新社報導，今天上午塞納河（Seine River）上所有交通暫停，好讓參加預演的船隻航行6公里長的開幕式船隊預定航線。明年7月正式典禮登場時，這支船隊將載著各參賽代表團成員、電視台工作人員和緊急服務人員航行穿越巴黎市。

對主辦單位而言，如何確保參與開幕式人員及塞納河兩岸數十萬觀眾的安全，是一項巨大挑戰。

約40艘模擬代表團抵達開幕式的船隻今天在塞納河上航行，另有18艘船則供緊急服務、主辦和轉播單位使用

巴黎奧運開幕式總監何布爾（Thierry Reboul）在事前表示：「我們需要測試新方法來拍攝這場典禮。」開幕式表演是由41歲法國劇場導演喬里（Thomas Jolly）編排，內容目前仍對外保密。

在塞納河沿岸約10萬個觀賞開幕式的上好座位票券已全數售出，但預期還會開放數十萬人從塞納河河堤免費觀賞典禮。

2024巴黎奧運安排的開幕前傳統聖火傳遞，也被組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）讚美是「令人難以置信」。

這趟為期80天的聖火傳遞，將先從希臘搭船抵達法國南部的馬賽港（Marseille），接著途經法國西北部著名海上景點聖米歇爾山（Mont Saint Michel）、巴黎郊區的凡爾賽宮（ Chateau de Versailles）及加勒比海的法國領地。

巴黎奧運預定明年7月26日開幕，8月11日閉幕。

奧運 劇場 航線

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