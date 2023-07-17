我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降

紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤

足球／「美國的10號球星」梅西正式加盟邁阿密國際 球迷雨中歡慶

中央社／佛州勞德岱堡16日綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西（左2）正式加盟美國職業足球大聯盟。（Getty Images）
阿根廷足球巨星梅西（左2）正式加盟美國職業足球大聯盟。（Getty Images）

佛州邁阿密今天下起大雷雨，依然澆不熄群眾歡迎梅西的熱情。梅西在加盟儀式上向球迷致意，邁阿密國際老闆之一的馬斯更稱他是「美國的10號球星」。

法新社報導，儘管天公不作美，這座可容納2萬人的體育場仍舊座無虛席。

梅西（Lionel Messi）的加盟儀式因暴雨延遲了好一陣子，球迷四處躲雨，或在車裡等待雨停。慶祝活動比原定時間晚了約2小時登場，隨著現場燈光漸暗，瘋狂的球迷熱烈呼喊梅西的名字。

邁阿密粉絲熱情迎接梅西。（Getty Images）
邁阿密粉絲熱情迎接梅西。（Getty Images）

邁阿密國際足球俱樂部老闆之一、英格蘭足球傳奇貝克漢（David Beckham）說，梅西的到來是他「美夢成真」的時刻，球隊大股東馬斯（Jorge Mas）也熱情歡迎梅西來到邁阿密，將現場氣氛炒至沸騰。

這位古巴裔美國商人說：「今晚，為這座向我家人張開雙臂的城市獻上禮物和慶典。今晚，讓我們在雨中歡慶。這是聖水！」

馬斯還說：「這是屬於我們的一刻！是我們重塑美國足壇格局的時刻。」他向群眾介紹梅西，稱他是「你們的新一代10號球員，美國的10號球星」。

根據報導，披上10號球衣的足球員若非職司前鋒，就是中場發動機，他們是進攻的動力核心，通常也是球隊中的靈魂人物。

7屆金球獎得主梅西料將激起全美對足球與美國職業足球大聯盟（MLS）的興趣，重振邁阿密國際在MLS東區排名墊底的劣勢。球隊昨天證實已與梅西完成簽約，他至少將為球隊效力到2025年。

梅西預計將在21日首次亮相，屆時邁阿密國際將在聯盟盃（Leagues Cup）迎戰墨西哥的藍十字（Cruz Azul）。聯盟盃自今年起擴大為美國職業足球大聯盟和墨西哥聯賽球隊之間，囊括所有球隊的大型賽事。

足球 梅西 沙烏地阿拉伯

上一則

網球／認同阿爾卡拉斯是「Big 3」綜合體 約克維奇：期待美網對決

延伸閱讀

足球／邁阿密雷暴雨 梅西歡迎儀式推遲 一家五口「粉粉亮相」

足球／邁阿密雷暴雨 梅西歡迎儀式推遲 一家五口「粉粉亮相」
21日首秀…梅西加盟邁阿密國際 攜妻小輕鬆購物

21日首秀…梅西加盟邁阿密國際 攜妻小輕鬆購物
足球／梅西在邁阿密自在逛超市 新球隊繼續穿10號球衣

足球／梅西在邁阿密自在逛超市 新球隊繼續穿10號球衣
足球／準備好穿上邁阿密粉色球衣 梅西：會拿出最好表現

足球／準備好穿上邁阿密粉色球衣 梅西：會拿出最好表現

熱門新聞

台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

2023-07-16 16:51
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

2023-07-14 08:56
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重