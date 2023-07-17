足球／「美國的10號球星」梅西正式加盟邁阿密國際 球迷雨中歡慶

阿根廷足球巨星梅西（左2）正式加盟美國職業足球大聯盟。（Getty Images）

佛州邁阿密今天下起大雷雨，依然澆不熄群眾歡迎梅西 的熱情。梅西在加盟儀式上向球迷致意，邁阿密國際老闆之一的馬斯更稱他是「美國的10號球星」。

法新社報導，儘管天公不作美，這座可容納2萬人的體育場仍舊座無虛席。

梅西（Lionel Messi）的加盟儀式因暴雨延遲了好一陣子，球迷四處躲雨，或在車裡等待雨停。慶祝活動比原定時間晚了約2小時登場，隨著現場燈光漸暗，瘋狂的球迷熱烈呼喊梅西的名字。

邁阿密粉絲熱情迎接梅西。（Getty Images）

邁阿密國際足球 俱樂部老闆之一、英格蘭足球傳奇貝克漢（David Beckham）說，梅西的到來是他「美夢成真」的時刻，球隊大股東馬斯（Jorge Mas）也熱情歡迎梅西來到邁阿密，將現場氣氛炒至沸騰。

這位古巴裔美國商人說：「今晚，為這座向我家人張開雙臂的城市獻上禮物和慶典。今晚，讓我們在雨中歡慶。這是聖水！」

馬斯還說：「這是屬於我們的一刻！是我們重塑美國足壇格局的時刻。」他向群眾介紹梅西，稱他是「你們的新一代10號球員，美國的10號球星」。

根據報導，披上10號球衣的足球員若非職司前鋒，就是中場發動機，他們是進攻的動力核心，通常也是球隊中的靈魂人物。

7屆金球獎得主梅西料將激起全美對足球與美國職業足球大聯盟（MLS）的興趣，重振邁阿密國際在MLS東區排名墊底的劣勢。球隊昨天證實已與梅西完成簽約，他至少將為球隊效力到2025年。

梅西預計將在21日首次亮相，屆時邁阿密國際將在聯盟盃（Leagues Cup）迎戰墨西哥的藍十字（Cruz Azul）。聯盟盃自今年起擴大為美國職業足球大聯盟和墨西哥聯賽球隊之間，囊括所有球隊的大型賽事。