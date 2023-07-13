綠茵瞭望／短板沒補 皇馬又押寶新星

土耳其新星居勒。（取材自Instagram）

西甲豪門皇馬又贏了死對頭巴薩一回，不過這次並非在足球 場上，而是在對土耳其 新星居勒（Arda Guler）的爭奪戰中，皇馬以2000萬歐元轉會費拿下這名18歲天才，進一步鞏固中場優勢。

居勒有什麼特別之處，讓兩家俱樂部如此瘋搶？他14歲加盟土耳其豪門費內巴切，16歲聯賽首秀就送出助攻；上賽季他在大部分作為替補出場的情況下，創造40次得分機會，平均每23分鐘傳出一腳好球，打破土超紀錄。

他最令人印象深刻的是上賽季末的盃賽決賽，他全場創造了8次機會，助攻隊友打進1球，幫助俱樂部贏得第7座冠軍；緊接著一周後，他代表土耳其出戰威爾斯，打進了國家隊首球，成為土耳其隊史最年輕的進球者。

近年來，皇馬的轉會主要目標放在年輕天才上，如今成果卓著。在德轉最新球員身價榜中，皇馬有三人擠進前十名，其中維尼修斯（Vinicius Junior）價值1.5億歐元，高居第三名；貝林厄姆（Jude Bellingham）1.2億、羅德里戈（Rodrygo Goes）1億也榜上有名；巴爾韋德（Federico Valverde）則以些微的差距並列第11名。

皇馬押寶年輕人的建隊思路是正確的，但目前中場人滿為患，八個人要搶三個位置；相反的，主力中鋒依然懸缺，右後衛也沒有新血，今夏花了超過1.2億卻沒有補強球隊的弱點。

建隊有所謂「木桶原理」，木桶是由多塊木板組成，而桶子能裝多少水，不是看最長的板子，而是由最短的板子決定。所以放任球隊短版不去解決，買來居勒也只是錦上添花，對戰績很難有實質的幫助。

至於姆巴佩（Kylian Mbappe）的肥皂劇仍在熱播，明年恐怕還要上演新一季。目前，姆巴佩仍拒絕續約，並堅持將留在大巴黎踢完最後一季；大巴黎則放話不續約就賣掉；皇馬則不再熱衷本季簽下他，而是放眼明年能免簽。

一句話總結姆巴佩就是「死要錢」，他既想離開巴黎，又不願意放棄天價忠誠獎金。如今，他表現出來的態度就是將自己的利益置於球隊之上，即使明年如願加盟皇馬，皇馬恐怕也會防著他，很難將他當作球隊的旗幟，視他為C羅 （Cristiano Ronaldo）之後的領軍人物。