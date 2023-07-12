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足球／準備好穿上邁阿密粉色球衣 梅西：會拿出最好表現

中央社／勞德岱堡11日綜合外電報導
邁阿密粉絲熱情迎接梅西的到來。（美聯社）
邁阿密粉絲熱情迎接梅西的到來。（美聯社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天抵達美國佛羅里達州，接下來將針對加盟美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami CF）做最後的準備工作。

法新社報導，從阿根廷電視畫面可以看到，一架私人飛機降落在佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）一個緊鄰邁阿密國際隊主場的小型行政機場後，梅西與家人步下飛機的畫面。

這位世界盃冠軍預料將簽下一份為期兩年半、據報年薪達6000萬美元的合約，接著於16日的主場活動在球迷前現身。

梅西在今天播出的阿根廷電視節目Llave a la eternidad上說：「我們對所做的決定感到高興，已經準備好並期待面對新的挑戰與改變。」

他補充：「我的心態與想法都不會改變，無論身在何處，都將盡我所能為自己與新球隊拿出最好表現。」

梅西是美國職業足球大聯盟迄今名氣最大的球星，也是自1975年巴西球王比利（Pele）加盟紐約宇宙隊（New York Cosmos）以來，來美國發展最偉大的球員。

美國職業足球大聯盟期盼梅西能大幅提升聯盟知名度以及Apple TV上的直播訂閱數。而梅西可能出場的球賽票價已飛漲。

梅西飛機落地之前，球迷一早就聚集在邁阿密國際隊主場DRV PNK體育場。

42歲球迷伊格禮夏斯（Julio Iglesias）表示，當他得知這位阿根廷球星將要來邁阿密時，他成立了球迷團體Messias 305。過去他沒有看過美國職業足球大聯盟的球賽，但說未來不會錯過任何一場邁阿密的比賽。他補充：「對我們而言，梅西的到來代表一切，他所在的地方總有著不可思議的幸福。」

邁阿密粉絲熱情迎接梅西的到來。（美聯社）
邁阿密粉絲熱情迎接梅西的到來。（美聯社）

梅西 足球 佛州

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