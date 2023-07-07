我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

切爾西 甩賣主力球員

易起民

不同於冬天的豪購，英超切爾西隊今年夏天大甩賣，一口氣將坎特（N'Golo Kante）、科瓦西奇（Mateo Kovacic）、門迪（Edouard Mendy）、芒特（Mason Mount）、哈弗茨（Kai Havertz）、阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）等眾多主力全部出清，以下就來聊聊其中三名球員。

一、哈弗茨→阿森納（6000萬鎊+500萬）

他是一名很全面的球員，前場所有位置都能打，所以他待價而沽的消息一傳出，許多球隊都有興趣。他的長處是全能，短版則是樣樣都並非頂尖；他在場上表現得非常勤奮，總是積極地跑位，可惜欠缺臨門一腳的能力，常常創造出很好的機會卻將球踢飛，讓球迷扼腕。

這種特性，在切爾西比較難發揮，但在進攻體系完整的阿森納有機會表現得更好。不過阿森納目前各個位置都有不錯的人選，哈弗茨一來就想要打上首發恐怕有點困難，但作為超級替補，或是主力受傷時的Plan B，哈弗茨「萬金油」的特性正好適合。

二、芒特→曼聯（5500萬鎊+500萬）

青訓出身、連兩年隊內MVP，芒特曾經被視為切爾西太子，但在去年續約談判時與球隊在薪資上談不攏，他拒不續約，一度遭到冷凍，讓他更堅定離開的決心。

芒特如願加盟曼聯，切爾西拿到5500萬鎊的轉會費，小賺一筆；曼聯最初只願意出4000萬，最後咬牙買下這位年輕中場，或許是看中他幾點，1.英格蘭國腳：曼聯作為英超豪門，如果沒有年輕一代國腳，恐降低在本土的號召力；2.主動投誠：芒特與切爾西鬧翻後，一心想加入曼聯，而拒絕利物浦的邀請；3.戰術適配：芒特精神屬性強，在前場逼搶積極度高，非常合曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）的胃口。未來，他將在中前場發揮串聯、後插上助攻、拉邊策應的角色，相信將很快融入曼聯的體系。

三、科瓦西奇→曼城（2500萬鎊+500萬）

他在皇馬、切爾西都拿過歐冠，在克羅埃西亞國家隊也拿過世界盃亞軍，是一名有實力的冠軍中場。可惜他的特點並不適合切爾西新主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的戰術，剛好曼城的京多安（Ilkay Gundogan）離隊，需要一名有經驗的中場代替，於是科瓦西奇就順理成章地轉會曼城，相信在瓜迪歐拉（Josep Guardiola）的指導下，他必定會有出色的表現。

英超 世界盃

上一則

場邊人語／紐約征西 捷報知悉

下一則

NBA／去年榜眼 霍姆葛倫夏季聯賽傷癒復出搶眼

延伸閱讀

綠茵瞭望／曼城不得勢 仍靠硬實力圓夢

綠茵瞭望／曼城不得勢 仍靠硬實力圓夢
NBA／活塞全隊集合迎新主帥 威廉斯：沒見過如此排場

NBA／活塞全隊集合迎新主帥 威廉斯：沒見過如此排場
足球／羅德里致勝 曼城首奪歐冠…登基英超三冠王

足球／羅德里致勝 曼城首奪歐冠…登基英超三冠王
NBA／穆雷不靠搶分率隊贏球 金塊主帥：他從不打英雄球

NBA／穆雷不靠搶分率隊贏球 金塊主帥：他從不打英雄球

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹