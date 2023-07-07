切爾西 甩賣主力球員

不同於冬天的豪購，英超 切爾西隊今年夏天大甩賣，一口氣將坎特（N'Golo Kante）、科瓦西奇（Mateo Kovacic）、門迪（Edouard Mendy）、芒特（Mason Mount）、哈弗茨（Kai Havertz）、阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）等眾多主力全部出清，以下就來聊聊其中三名球員。

一、哈弗茨→阿森納（6000萬鎊+500萬）

他是一名很全面的球員，前場所有位置都能打，所以他待價而沽的消息一傳出，許多球隊都有興趣。他的長處是全能，短版則是樣樣都並非頂尖；他在場上表現得非常勤奮，總是積極地跑位，可惜欠缺臨門一腳的能力，常常創造出很好的機會卻將球踢飛，讓球迷扼腕。

這種特性，在切爾西比較難發揮，但在進攻體系完整的阿森納有機會表現得更好。不過阿森納目前各個位置都有不錯的人選，哈弗茨一來就想要打上首發恐怕有點困難，但作為超級替補，或是主力受傷時的Plan B，哈弗茨「萬金油」的特性正好適合。

二、芒特→曼聯（5500萬鎊+500萬）

青訓出身、連兩年隊內MVP，芒特曾經被視為切爾西太子，但在去年續約談判時與球隊在薪資上談不攏，他拒不續約，一度遭到冷凍，讓他更堅定離開的決心。

芒特如願加盟曼聯，切爾西拿到5500萬鎊的轉會費，小賺一筆；曼聯最初只願意出4000萬，最後咬牙買下這位年輕中場，或許是看中他幾點，1.英格蘭國腳：曼聯作為英超豪門，如果沒有年輕一代國腳，恐降低在本土的號召力；2.主動投誠：芒特與切爾西鬧翻後，一心想加入曼聯，而拒絕利物浦的邀請；3.戰術適配：芒特精神屬性強，在前場逼搶積極度高，非常合曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）的胃口。未來，他將在中前場發揮串聯、後插上助攻、拉邊策應的角色，相信將很快融入曼聯的體系。

三、科瓦西奇→曼城（2500萬鎊+500萬）

他在皇馬、切爾西都拿過歐冠，在克羅埃西亞國家隊也拿過世界盃 亞軍，是一名有實力的冠軍中場。可惜他的特點並不適合切爾西新主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的戰術，剛好曼城的京多安（Ilkay Gundogan）離隊，需要一名有經驗的中場代替，於是科瓦西奇就順理成章地轉會曼城，相信在瓜迪歐拉（Josep Guardiola）的指導下，他必定會有出色的表現。