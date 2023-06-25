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台北羽賽／戴資穎超狂「一局未失」奪賽史最多第5冠

記者曾思儒／即時報導
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第五座冠軍。（記者林伯東／攝影）
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第五座冠軍。（記者林伯東／攝影）

以女單頭號種子身分尋求台北羽球公開賽衛冕，台「一姊」戴資穎沒讓全場球迷等待太久，25日女單決賽面對美籍華裔女將張蓓雯，小戴以21：14、21：17登頂，不但以一局未失之姿完成連霸，生涯第五度在台北賽登頂，創下另項賽史紀錄。

小戴和世界排名15的張蓓雯過去交手過10次，小戴取得8勝2敗絕對優勢，不過最近一次已要回溯到2019年的日本公開賽。25日面對東京奧運面臨阿基里斯腱重傷的張蓓雯，首局7：7平手下打出9：0猛攻，直接拉開差距下以21：19先下一城。

第二局小戴雖曾陷入6：8落後，但先以一波6：0攻勢反超，再頂著張蓓雯追分壓力，先以精準的底線球拿到「冠軍點」，最終在張蓓雯回球出界下以21：17迎接勝利，在滿場球迷歡呼聲中衛冕成功。

小戴是台北羽球公開賽2012、16、18和22年冠軍，去年奪下第4冠就以和南韓女將成池鉉與丹麥女將拉森（Kirsten Larsen）並列史上第1，加上男單奪下4冠的台「一哥」周天成今年16強賽出局，小戴打下第5冠，成台北賽賽史冠軍數最多的選手，締造另項新紀錄。

小戴賽後還將手上球拍丟上觀眾席，讓球迷嗨翻天。

戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第五座冠軍。（記者林伯東／攝影）
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第五座冠軍。（記者林伯東／攝影）
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第五座冠軍。（記者林伯東／攝影）
戴資穎留下台北羽球公開賽史上最多的第五座冠軍。（記者林伯東／攝影）

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