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足球／梅西轉戰美職 邁阿密國際預告：7月21日首秀

體育新聞組／綜合報導
梅西轉戰邁阿密國際，首秀預定7月21日登場。（新華社）
梅西轉戰邁阿密國際，首秀預定7月21日登場。（新華社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）轉戰美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊，邁阿密國際老闆馬斯（Jorge Mas）表示，球隊目標是讓梅西在7月21日初登場。

馬斯並表示，邁阿密國際打算補強陣容，再延攬最多5名新球員。

中央社引述邁阿密前鋒報報導，馬斯表示，梅西可能在聯盟盃邁阿密國際對上墨西哥勁旅藍十字的比賽初登場。

梅西日前證實，與巴黎聖日耳曼足球俱樂部的2年合約6月30日到期後，計畫轉戰美國職業足球大聯盟。

這項交易尚未完全定案，但邁阿密前鋒報援引了解談判情況的消息人士指出，梅西將簽下兩年半合約，每年薪資上看6000萬美元。

邁阿密前鋒報報導說，這筆交易還包括「在他退役後」拿到邁阿密國際的股權。

與此同時，馬斯表示，梅西的合約會遵守美國職業足球大聯盟規定，「並沒有為梅西加盟邁阿密國際而更改什麼規定。」

外傳邁阿密國際也在運作延攬梅西巴塞隆納時期的隊友布斯克斯（Sergio Busquets），馬斯不願透露與布斯克斯談得如何，也沒有透露外傳將延攬的其他球員名單，但馬斯表示，球隊打算簽下3至5名新球員。

外傳可能加盟的包括艾爾巴（Jordi Alba）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、迪馬利亞（Angel Di Maria）。

梅西 足球 巴黎聖日耳曼

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