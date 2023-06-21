綠茵瞭望／億元新兵報到 皇馬中場換代

貝林厄姆加盟，皇家馬德里新一代黃金中場組建完成。（路透）

西甲豪門皇家 馬德里日前迎來重磅引援，英格蘭年輕中場貝林厄姆（Jude Bellingham）加盟，象徵皇馬在「典禮中場」之後，新一代的黃金中場組建完成。

貝林厄姆雖然才19歲，但憑著在德甲多特蒙德隊、英格蘭國家隊的優異表現，早已是公認的天才球員，這次轉會皇馬，身價更是高達1.03億歐元（不含浮動費用）。究竟他技術特點為何？與皇馬的適配性如何？皇馬的引援思路是如何？

1.技術特點

19歲的貝林厄姆在場上展現出「多面手」的特質，既能在前場串聯攻勢，用腳後跟送出精妙助攻，或自己射門得分；也能在中後場搶斷，同時發起進攻，或大範圍調度引導攻勢。此外，他是一名大場面球員，世界盃英格蘭隊的許多攻勢，都從他這一點發起，可看出他頗具大將之風。

隱憂則是膝蓋傷勢。作為本季20歲以下出場時間最多的球員，密集的出賽已導致他的膝蓋受傷，如果不能合理調配上場時間，可能成為職業生涯的隱患。

2.陣容適配

貝林厄姆加盟後，將與巴爾韋德（Federico Valverde）、卡馬文加（Eduardo Camavinga）、楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）合作，皇馬未來十年中場無憂。這套陣容特點是體格好、攻防一體、技術精湛，正是現代足球 趨勢。此外，貝林厄姆很適合反擊體系，與維尼修斯（Vinicius Junior）搭配將成為對手夢魘。

隱憂則是文化差異。貝林厄姆過去在英國、德國踢球，不會說西語，到皇馬無法與隊友順暢溝通。此外，皇馬對球員的要求高，壓力特別大，對於不同聯賽的風格也需要適應，考驗貝林厄姆的學習能力。

3.引援思路

在石油 金元入侵足球後，皇馬在銀彈上已難以跟這些球隊硬碰硬，所以現在的引援思路是重金求購頂級年輕天才，除非是現象級巨星，不然對成熟球星十分謹慎。

此前，本澤馬（Karim Benzema）遠走沙烏地，皇馬中鋒出缺，外界一度看好將引進熱刺隊凱恩（Harry Kane）；但半路又傳出姆巴佩（Kylian Mbappe）要離隊，大巴黎有意出售，打亂了皇馬明年免簽的預期；熱刺那邊，凱恩意願不明，熱刺主席又十分難纏，目前交易延宕，皇馬下賽季前鋒仍懸而未決。