足球／生涯第200場國際賽 C羅：永不放棄為葡萄牙而戰

葡萄牙足球巨星C羅。（美聯社）

葡萄牙足球 巨星「C羅 」羅納度正為2024歐洲國家盃會外賽備戰，將在對冰島 一役達成生涯在國際賽第200場出賽里程碑。他今天表示，自己「永遠不會放棄」為葡萄牙而戰。

法新社報導，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今年3月對列支敦斯登（Liechtenstein）的比賽，是他生涯踢的第197場國際賽，創下男子球員國際賽出賽場次新紀錄。

葡萄牙20日將對上冰島，C羅今天在雷克雅維克（Reykjavik）進行的賽前記者會上說：「我永遠不會放棄來到這裡（為葡萄牙國家隊效力），因為這一直是個夢想。」

「達到生涯200場國際賽的里程碑，不是為了任何人，這顯示了我對國家和球隊的愛。」

在今年初馬蒂內茲（Roberto Martinez）接掌葡萄牙兵符後，C羅在3場出賽中攻進4球，但球隊上週擊敗波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）的比賽，他並未攻破球門。

C羅補充道：「如果我能在生涯第200場國際賽中進球，那將是非常美好的。」他在國際賽一共踢進了122個進球，是男子球員的最佳紀錄。

「我沒有在追逐紀錄，是它們追著我跑。我很高興，因為這是我持續在球隊中保持最高水準的其中一部分動力來源。」

「這是我從未想過自己能完成的事。」

馬蒂內茲證實，目前效力於沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯（Al Nassr）的C羅，在葡萄牙對冰島一役將會先發。

曾為比利時國家隊總教練的馬蒂內茲說：「一名球員能在國際賽出賽達200場，這是獨一無二的。」

「這是葡萄牙足球的驕傲，」

葡萄牙正在爭取進到明年於德國進行的2024歐洲國家盃會內賽參賽資格，他們靠著轟進13球的旺盛火力拿下3連勝，目前在會外賽J組排名第1。