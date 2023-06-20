足球／PK贏克羅埃西亞 西班牙奪歐國聯冠軍

西班牙守門員西蒙（左）助西班牙奪冠。（路透）

歐國聯冠軍賽18日開打，西班牙和克羅埃西亞一路踢到延長賽結束仍0：0僵持，西班牙最後靠PK戰5：4險勝克羅埃西亞，抱走歐國聯冠軍盃。

中央社報導，PK戰雙方前3點都進球，西班牙守門員西蒙（Unai Simon）擋下克羅埃西亞第4點、第6點的攻門，西班牙第5點拉波特 （Aymeric Laporte）的射門雖被攔下，但在第6點卡瓦哈（Dani Carvajal）順利打入，西班牙繼2012年歐國盃後再度於國際重要賽事奪冠，也讓克羅埃西亞心碎。

皇馬後衛卡瓦哈爾說：「這對我們是個絕佳機會，我們先前在別的比賽（卡達世界盃 ）早早出局，今天我們必需把握機會。」

「我們對PK戰充滿信心，也確實執行得不錯。我知道該怎麼攻門，也知道會被排在第6點，我想用帕年卡式罰球（Panenka，騙到守門員倒地的瞬間將球輕輕挑出一個拋物線踢入），也的確收效。」

克羅埃西亞在2018年俄羅斯 世界盃屈居亞軍，2022年卡達世界盃拿下季軍，卻從未在任何國際大賽奪冠，全隊都十分希望為老大哥「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）踢下這座歐國聯冠軍。

18日全場有2萬5000多名克羅埃西亞球迷湧進鹿特丹觀看這場比賽，場中只有一小區是西班牙球迷。

克羅埃西亞球迷在比賽第10分鐘時高喊莫德里奇的名字，因為他的球背號是10號，並希望他不要在踢完這場球後自國家隊引退。