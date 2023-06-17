足球／梅西美國首秀票價飆2600元 堪比泰勒絲演唱會

梅西轉戰美國首戰門票，價格炒到2600元。（歐新社）

足球 巨星梅西 （Lionel Messi）轉戰美國後，票房實力已能與流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）抗衡。彭博資訊報導，二手門票轉賣平台SeatGeek的價格顯示，球迷猜測可能是梅西轉會後在美國首戰的比賽門票，平均價格已達到每張2600美元左右。相較下，泰勒絲「時代巡迴演唱會」的門票要價約2625美元。

梅西將轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，首戰日期還沒正式宣布，但球迷已認為梅西最有可能在7月20日邁阿密國際對上墨西哥藍十字隊時首次上場，因為該場賽事是夏季開放轉隊後，邁阿密國際隊的第一場主場比賽，梅西正好可在那時轉換球隊。

這場賽事的門票價格甚至比世界盃足球賽還貴。Statista資料顯示，去年世界盃足球賽一般售票最貴為1607美元。

這場賽事的票價會飆到這麼高，還有「限量供應」這個因素。邁阿密國際隊主場所在的DRV PNK體育場只能容納1.8萬人。泰勒絲15日在匹茲堡的演唱會場地Acrisure體育場，能讓6.8萬多人同歡。

目前7月20日這場比賽能買到的最便宜票價，不含附加費已超過950美元。相形下，7月3日邁阿密國際隊對上哥倫布水手隊的比賽，因為沒有梅西，所以只要29美元起就能進場。

此外，在梅西（Lionel Messi）退出印尼 首都雅加達的一場友誼賽後，他的印尼球迷表達失望之情，其中一名計畫花費12小時搭乘船和飛機前來觀賽的粉絲指控主辦單位廣告不實。

法新社報導，活動廣告滿滿都是梅西的肖像，超過6萬張門票被搶購一空，這場印尼與世界盃冠軍阿根廷的比賽預定19日登場。但幾天後，印尼的粉絲收到壞消息，他們的足球英雄梅西將不會出賽。