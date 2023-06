足球／中國球迷亂入進場擁抱梅西 嗆保全都在看比賽

阿根廷足球巨星梅西 (Lionel Messi)15日在北京 工人體育館,代表阿根廷隊與澳洲 隊進行國際友誼賽,梅西開賽81秒就射門破網,嗨翻全場。不過賽中竟出現一名瘋狂球迷,衝進場內擁抱梅西,還成功和阿根廷門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)擊掌。

梅西剛開賽就橫向盤帶,晃倒澳洲後衛,用左腳上演世界波,令現場5萬名觀眾熱血沸騰。不過比賽下半場發生突發事件,當梅西在角球區準備時,一位瘋狂球迷從3公尺看台跳下,闖進場內擁抱偶像梅西。隨後他立刻拔腿狂奔,衝到球場另一端,順便和門將馬丁尼茲擊掌,他接著持續和保全人員玩鬼抓人,最終不慎跌倒,才被保全人員壓制。

There was a fan who broke into the pitch in Beijing and hugged Messi

