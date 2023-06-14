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足球／阿根廷隊將踢友誼賽 主教練：希望梅西上場90分鐘

記者謝守真／即時報導
梅西此次到訪中國一舉一動皆引起球迷討論。（取材自澎湃新聞）
梅西此次到訪中國一舉一動皆引起球迷討論。（取材自澎湃新聞）

隨著阿根廷隊與澳洲隊的國際足球友誼賽將在北京時間15日晚上8點(美東時間15日早上8點)舉行，阿根廷隊於14日在北京工人體育場進行賽前最後訓練。阿根廷隊主教練斯卡洛尼在賽前記者會上表示，希望球隊能享受本場比賽，且原則上會讓梅西踢滿90分鐘。

據澎湃新聞報導，阿根廷隊14日的訓練安排在19時開始。梅西在該隊大部分球員出場後，才從更衣室裡緩緩走進場內場。不過梅西沒有直接上場訓練，而是先坐在候補席上跟教練團成員溝通。於15分鐘後，梅西才起身加入隊友開始熱身。

本次賽事是阿根廷在奪下世界盃冠軍後第一次的海外比賽，球迷們都想親眼目睹世界冠軍和梅西的精彩球技。對此，阿根廷隊主教練斯卡洛尼於賽前記者會表示，最重要的是比賽的過程，結果沒那麼重要，「我們最近狀態還不錯。去年底剛剛結束了世界盃的賽事，目前球隊的戰術依然會延續世界盃時的基礎。」他認為，這次比賽對手非常強勁，「我們在最近這幾天都在進行準備，雖然說時間有點長，但是我們確實非常想要踢好這次比賽，最重要的是享受這場比賽。」

另外，針對下屆世界盃，梅西可能不會再為阿根廷隊出戰，斯卡洛尼說到，「我相信梅西的決定是慎重的。但目前距離下屆世界盃還很遠，最終梅西是否會再出戰世界盃，還要看他的個人意願。」談及本次比賽梅西的出場時間，他表示，「我希望他（梅西）能踢滿90分鐘。」

稍早之前出席記者會的澳洲隊主教練阿諾德也表示，儘管面對世界冠軍阿根廷隊，但澳洲隊仍有信心表現出在2022年卡達世界盃對上阿根廷隊時的頑強表現。

阿根廷足球巨星梅西14日訓練前與教練團在場邊聊天。（取材自澎湃新聞）
阿根廷足球巨星梅西14日訓練前與教練團在場邊聊天。（取材自澎湃新聞）

梅西 世界盃 澳洲

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