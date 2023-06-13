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足球／傳姆巴佩有意告別大巴黎 2024年約滿將離隊

中央社／巴黎12日綜合外電報導
姆巴佩傳出想離開大巴黎。（Getty Images）
姆巴佩傳出想離開大巴黎。（Getty Images）

消息人士說，法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天向所屬巴黎聖日爾曼隊（Paris Saint-Germain）表示，他不會執行2024年合約到期後再延長一年的選擇權。

綜合法新社與路透社報導，消息人士補充說，這意味著姆巴佩可能在今年夏天的轉隊窗口離開巴黎聖日爾曼隊；這番話證實了法國運動媒體「團隊報」（L'Equipe）的報導。

姆巴佩去年也遇到類似情況，當時外傳他將轉隊至西班牙豪門「皇家馬德里」（Real Madrid），但他最終意外簽了延長合約，留在法國足球甲級聯賽冠軍巴黎聖日爾曼隊。

法國媒體報導，這名24歲的「國腳」不會執行續約1年的選擇權，甚至可能在今年夏天被球隊出售，因為巴黎聖日爾曼隊不會讓這麼重要的球員在約滿後免費離開。

如果姆巴佩從現在到7月底與球隊高層談判破裂，他轉隊的可能性就會增加。

同屬巴黎聖日爾曼隊的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）上週才剛證實將轉戰美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際隊（Inter Miami）。

姆巴佩上個月幫助巴黎聖日爾曼隊贏得創紀錄的第11次法甲冠軍，並連續第4次被選為賽季最佳球員。他在頒獎典禮上被問及未來動向時回答：「下個賽季我還會在這裡。」

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