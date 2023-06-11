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足球／羅德里致勝 曼城首奪歐冠…登基英超三冠王

體育新聞組／綜合報導
曼城以1球險勝國際米蘭歷史性的首度抱走歐冠冠軍盃，成為英超史上第二支三冠王球隊。（歐新社）
曼城以1球險勝國際米蘭歷史性的首度抱走歐冠冠軍盃，成為英超史上第二支三冠王球隊。（歐新社）

歐洲冠軍聯賽決賽中，英超霸主曼城10日下半場靠著中場羅德里（Rodri）射進致勝球，以1：0險勝國際米蘭，抱走隊史首座歐冠冠軍，成為英超史上第二支三冠王（歐冠、英超、足總盃）球隊。

綜合媒體報導，這場曼城與國際米蘭之戰，論歐冠歷史，國米曾經在1964、1965和2010年三度封王。但曼城在四強中以壓倒性優勢淘汰衛冕冠軍皇家馬德里後，被普遍認為會在決賽中勝出。

來源：推特

整場比賽，國際米蘭的防守相當成功，不只瓦解了曼城行雲流水的攻勢，還成功限制了「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），而且曼城的中場德布勞內（Kevin de Bruyne）第36分鐘就因受傷下場，上半場雙方0：0暫時平手。

下半場，國米換上盧卡庫（R. Lukaku）加強進攻，讓曼城後防頻頻告急。但第68分鐘，國米防守出現疏失，B席爾瓦（Bernardo Silva）右路傳中被封擋，足球彈向禁區外被後插上的羅德里一腳勁射踢進球門，曼城1：0領先。

之後，雖然國米發動猛烈的攻勢，頻頻威脅曼城球門，但卻擊中門框或被門將化解。最終，曼城就以1：0擊敗國米，拿下隊史首座歐冠冠軍，同時成為第八支加冕賽季「三冠王」的球隊。

本場比賽也是曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）執教生涯第三座歐冠冠軍，也是入主曼城後的第300場勝利，他也成為首位兩次帶隊達成「三冠王」成就的主教練。

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