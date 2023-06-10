阿根廷球王帶錯護照受困北京機場 推特瘋傳梅西的「靈魂發問」

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷足球巨星梅西 10日抵達北京 ，這也是他第七次造訪中國，吸引眾多球迷身穿阿根廷10號藍白球衣在機場熱烈歡迎。不過當中卻發生一個小插曲，梅西因帶錯護照，一度受困北京國際機場，差點沒辦法入境。

據成都傳媒集團旗下新媒體《紅星新聞》報導，梅西抵達北京後，網上即傳出他因簽證 問題被困在北京國際機場達2個小時之久。據了解，應是主辦方與梅西方面沒有溝通清楚所致。

大批球迷10日湧入梅西下榻的飯店，想一睹國際足球巨星丰采。（歐新社）

梅西擁有雙重國籍，同時持有阿根廷和西班牙護照。根據修訂後的「中華人民共和國政府和阿根廷共和國政府關於便利雙方旅遊人員簽證協定」及「中華人民共和國政府和阿根廷共和國政府關於便利商務人員簽證手續的協議」，中阿兩國自2017年6月15日起，為符合條件的兩國公民辦理十年有效、多次入境的旅遊和商務簽證。

但梅西此次到訪北京卻帶了西班牙護照，而非阿根廷護照，導致無法免簽入境。經緊急辦理後，大概過了2個小時左右，梅西才取得加急簽證，順利入境。對此，不少球迷抱怨主辦單位處理不周。

此外，有推特網友稱，中國和西班牙沒有免簽，但台灣與西班牙可以落地簽，梅西被扣留在機場當下問了一句「台灣不算中國的嗎？」網上掀起熱議，但消息未獲證實。