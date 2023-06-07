綠茵瞭望／夢醒時分 阿扎爾分手皇馬

西甲最後一場比賽結束後，隊友將阿札爾（上）高高拋起，歡送他離開皇馬。（路透）

西甲豪門皇家 馬德里日前宣布，與比利時球星阿扎爾（Eden Hazard）提前解約，告別這筆對史上「最差引援」。2019年，皇馬為填補C羅 （Cristiano Ronaldo）離開的空缺，以高達1.1億歐元的身價，迎來切爾西王牌阿札爾。可惜，阿札爾因傷病和狀態不佳等原因，四年間僅為皇馬出賽76場，貢獻7球12助攻，隨球隊贏得八座冠軍。

究竟是什麼原因，讓當初被譽為梅羅之後「世界第三人」的阿札爾，來到他兒時夢想的「銀河艦隊」竟然斷崖式下滑，最後遭到掃地出門呢？

1、自律不嚴

早在切爾西，阿扎爾不認真訓練就是有名的，但他確實天賦異稟，只要一上場，就能靠著華麗的盤帶迷惑對手，為球隊做出重大貢獻，所以教練對他的懶散也就睜一眼閉一眼。

此外，他愛吃漢堡，疏於運動員 基本的體態管理。來到皇馬的第一個夏天，他給球迷的第一印象就是「胖」。原因是他度假玩得太開心，整整胖了七、八公斤，導致動作緩慢遲鈍，到開季一個多月才慢慢步上軌道。

2、傷病不斷

在切爾西時，阿札爾是著名的「鐵人」，他常年是英超「被犯規榜」第一名，卻極少受傷；沒想到，來到皇馬後，他變成一個「玻璃人」。尤其前兩年，腳踝傷勢讓他斷斷續續上場，很難找到狀態；後兩年，他在左邊鋒競爭不過維尼修斯（Vinicius Junior），徹底淪為替補。

3、打法不靈

阿札爾的球風屬於「球王打法」，可以靠著盤帶腳法，獨自殺入禁區得分。但這是建立在切爾西給他大量球權的情況下，而皇馬更重視球員間的配合，像他這樣長時間持球，反而拖累前場運轉速度。而且，他在身體機能下滑後，很難像年輕時輕鬆過人，與維尼修斯相比更顯得累贅。

4、企圖不強

阿札爾個性隨和，對名利的企圖心不強，他也經常說自己只想好好享受球賽。所以他雖然背負著高身價坐冷板凳，卻很少傳出抱怨，與皇馬隊友也相處融洽，更不會在更衣室惹事生非。

有人比喻，他就像高中生一心要考北大，但進入名校後，反而失去了奮鬥的目標。阿札爾常說加入皇馬是他的夢想，或許一旦夢想實現了，在皇馬要留下什麼樣的名聲也不重要了。