足球／本澤馬離開效力14年皇馬 轉戰沙國伊蒂哈德隊

本澤馬將在這個賽季結束後以自由球員身分離開皇馬。（歐新社）

西甲足球 聯賽皇家 馬德里隊今天說，金球獎得主本澤馬經歷14個充滿獎盃的賽季後，將在這個賽季結束後以自由球員身分離開皇馬，以兩年合約轉戰沙烏地阿拉伯 球隊伊蒂哈德隊。

35歲的法國籍球星本澤馬（Karim Benzema）原本將在2022到2023賽季後再留皇馬1年，他在這個賽季飽受傷病之苦，並因一次受傷錯過在卡達舉行的世界盃比賽。

然而，根據報導，媒體估計來自沙烏地阿拉伯的報價超過1億歐元，這使本澤馬重新考慮自己的未來。

本澤馬決定取消合約中1年的延期條款。

皇家馬德里隊在聲明中說：「皇家馬德里和我們的隊長本澤馬已經同意結束他作為我們球會球員輝煌和令人難忘的時期。」

本澤馬將會隨著他在皇馬前隊友「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）前往沙烏地阿拉伯，羅納度這位葡萄牙籍前鋒去年12月與沙國豪門球隊艾納斯（Al Nassr）簽訂一份兩年半的合約，估計價值超過2億歐元。

本澤馬2009年從奧林匹克里昂隊（Olympique Lyonnais）加盟皇家馬德里隊，在羅納度於2018年轉往義甲名門尤文圖斯（Juventus）後，成為皇馬主力前鋒和主要的進球威脅。

本澤馬為皇馬踢進350多個球，並在2021到22賽季踢出他最好的賽季，當時他在所有比賽中踢進44球，帶領球隊獲得創紀錄的第14個歐洲國家盃（European Cups）冠軍以及西班牙甲級足球聯賽（La Liga）冠軍。

他為皇馬贏得創紀錄的25座獎盃，包括5座歐洲國家盃冠軍、4座西班牙甲級足球聯賽冠軍和3座西班牙國王盃（Copa del Rey）冠軍。

本澤馬、羅納度和貝爾（Gareth Bale）3人一起組成俗稱BBC的皇馬鋒線三叉戟，並確立本澤馬的關鍵地位，然後在羅納度2018年離開皇馬後成為球隊領袖。

他是皇馬史上第2射腳，為皇馬踢進353球，僅次於羅納度的450球。

沙烏地阿拉伯國營「新聞頻道」（Al Ekhbariya）電視台今天報導，沙烏地阿拉伯的伊蒂哈德隊（Al Ittihad）已經與本澤馬達成協議，和他簽下2年合約。