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足球／一度被傳去沙國 本澤馬大逆轉「會續留皇馬」

聯合新聞網／即時報導
本澤馬將續留皇家馬德里。（美聯社）
本澤馬將續留皇家馬德里。（美聯社）

皇馬隊長下一站去哪？本澤馬（Karim Benzema）的職涯在24小時內出現戲劇化變化。

多家媒體晚間發布消息，指出本澤法將離開效力14年的皇家馬德里，跟進C羅（Cristiano Ronaldo）腳步轉投沙烏地阿拉伯聯賽，為足壇投下震撼彈。不過相隔不到12小時，又再度更新報導，最新消息皇馬球迷能放心了，本澤馬確定接受皇馬4月提出的1年續約，2024年夏天才會恢復自由身。

隨著C羅本季加盟阿拉伯俱樂部艾納斯（Al Nassr），「前往中東掏金」成了老將的另一選擇，就連稍早確定本季結束後就會離開大巴黎的梅西（Lionel Messi），下一步都被和沙國聯賽連接在一塊。

與皇馬即將約滿，去年金球獎得主本澤馬盛傳也會加入這行列，多家媒體稍早也陸續發布報導，他今年夏天約滿後將離開皇馬，接受沙烏地阿拉伯聯賽的吉達聯合俱樂部（Al-Ittihad）提出的2年400萬歐元合約。

但本澤馬沒多久後立刻否認，受訪時說：「為什麼我需要談論我的未來？我現在效力皇家馬德里，你在網路上看到的事情，並非都是事實。」

想不到本澤馬將離隊的消息，相隔不到半天又出現大翻轉，根據西班牙媒體「Football España」、「馬卡報」最新消息，本澤馬希望能留在皇家馬德里，確定將已延長至明年的合約走完，而提出約的吉達隊也願意將報價保留至下賽季，代表他與C羅，甚至是和梅西，在阿拉伯同場較勁的畫面近期不會出現。

現年35歲的本澤馬，本季在西甲共破門18次、送出3個助攻，他與球隊將在下週一，迎來聯賽最終戰。

C羅 皇家 梅西

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