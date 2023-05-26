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綠茵瞭望／西甲放任 種族歧視愈演愈烈

易起民
皇馬24日主場比賽，維尼修斯接受全場的歡呼。（美聯社）
皇馬24日主場比賽，維尼修斯接受全場的歡呼。（美聯社）

西甲皇家馬德里隊巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Junior），在日前對瓦倫西亞隊的比賽中遭受到種族主義辱罵，並在爭議判罰中被紅牌罰下，引爆了足壇對西甲聯賽是否有積極保護球員免於種族歧視的爭議。

當天賽前，在皇馬的巴士開進客隊球場時，現場就有上百名球迷群聚高喊，「維尼修斯，你是一隻猴子」。在比賽中，除了猴子的叫聲外，各種不堪入耳的辱罵聲全都衝著這位22歲球星而來。

爭議的紅牌發生在下半場傷停時間，當時瓦倫西亞門前，球員們發生衝突擠成一團，維尼修斯被對手從後方用手臂勒住脖子。為了擺脫對手，他向後揮動手臂打中對方的臉，這個動作被裁判發現，經VAR確認後，裁判向維尼修斯出示紅牌，驅逐出場。

人們說，「足球是和平年代的戰爭」，但足球不是戰爭，應該要有底線，種族歧視不該被容忍。

賽後，人們很快就發現這起判罰有兩個顯而易見的問題：首先，VAR給的影片，只有維尼修斯打人那段，前面他被人勒脖子的那段被剪掉了，導致先勒脖子的人逃過處罰；其次，對於現場排山倒海的種族歧視辱罵，裁判並沒有處置。

事情很快發酵，社交平台上，球星與粉絲們紛紛站出來支持維尼修斯，國際足聯（FIFA）主席也發聲力挺；皇馬球團則譴責對維尼修斯的種族主義攻擊，並向檢察官提出檢舉。

面對強大的壓力，西班牙足協率先出手，開除了傳送不完整片段的VAR裁判；接著，西班牙足球競技委員會做出裁決，撤銷了維尼修斯的紅牌，並處罰瓦倫西亞部分看台禁賽5場，罰款4.5萬歐元。

其實，種族歧視在各國聯賽都時有耳聞，所以FIFA在2019年就已制定明文規章來處理這類案件。維尼修斯事件會演變得如此嚴重，主要原因正是西甲聯賽的放任。

FIFA規定，如果場上發生種族歧視，裁判應立刻暫停比賽，勸導球迷停止行為，如果屢勸不聽，可以判過失一方球迷所屬球隊輸球。但西甲的處理，總是抓幾個特別惡劣的球迷殺雞儆猴一番，這樣一來，個別球迷就可以繼續躲在大群體裡跟風鬧事。唯有針對球團處罰，逼得俱樂部去約束極端球迷，才有可能處理種族歧視的問題。

種族歧視 西甲 足球

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