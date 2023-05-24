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足球／皇馬維尼修斯遭客場球迷歧視 巴西總統聲援

體育新聞組／綜合報導
西甲皇馬巴西籍前鋒小維尼修斯。（新華社）
西甲皇馬巴西籍前鋒小維尼修斯。（新華社）

西班牙檢察官開始調查西甲皇家馬德里隊巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Jr）遭種族歧視一事，因為有對手球迷在日前比賽中以「猴子」稱呼這位巴西國腳，巴西已向西班牙大使提出正式抗議。

22歲的皇馬隊前鋒維尼修斯，21日在瓦倫西亞隊主場比賽時，遭對手支持者辱罵為猴子，比賽一度因而中斷。小維尼修斯最後犯規被驅逐出場，皇馬也以0：1敗陣。

皇馬球團22日發聲明，強烈譴責這起事件構成仇恨犯罪，並提出刑事告訴。社群媒體上貼出的畫面顯示，賽前皇馬隊抵達球場時，數百名瓦倫西亞球迷現場高唱「維尼修斯是隻猴子」，瓦倫西亞檢方已經展開調查。

皇馬先前表示，球團已提出刑事告訴，「以調查事實，追究相關人士責任」；皇馬認為這些球迷的口號「構成仇恨犯罪」。

維尼修斯曾被媒體稱為巴西王牌前鋒內馬爾（Neymar）的接班人。巴西已正式向西班牙大使提出抗議，將向馬德里當局正式投訴，巴西總統魯拉也公開聲援。目前巴西國內憤怒情緒高漲，里約熱內盧著名救世基督像為此特別熄燈1小時聲援維尼修斯。

維尼修斯本賽季已在西班牙數處場館遭到球迷種族歧視。有一次，馬德里競技球迷將他的玩偶吊在橋上。

維尼修斯遭對手球迷種族歧視辱罵，這起事件引發國際譴責，西班牙警方已逮捕3名涉案年輕人。

巴西 種族歧視 仇恨犯罪

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