我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

2026世界盃冠軍戰 紐約、新澤西爭辦

體育新聞組／綜合報導
2026年世界盃足球賽將在北美舉行，紐約與新澤西合力爭辦冠軍戰，18日公布識別標誌。（圖：國際足球總會提供）
2026年世界盃足球賽將在北美舉行，紐約與新澤西合力爭辦冠軍戰，18日公布識別標誌。（圖：國際足球總會提供）

2026年世界盃足球賽將在北美舉行，16座場館已確定，萬眾矚目的決賽場地則未揭曉。紐約與新澤西合力爭辦，18日在熱鬧的時報廣場公布識別標誌與口號，雄心展露無遺。

中央社報導，美國、加拿大及墨西哥近5年前聯手擊敗摩洛哥，取得2026年世足賽承辦權。去年6月，國際足球總會（FIFA）公布16座場館名單，但決賽將在哪座城市舉辦，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）一直賣關子，今年下半年可能才會拍板定案。

紐約與新澤西官員近期卯足全力，希望2026年世足賽冠軍戰落腳位於新澤西州東拉瑟福德（EastRutherford）的大都會人壽體育場（MetLifeStadium），替大紐約地區帶來更多觀光財。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）18日在活動上以「全球最大舞台」形容這座城市，指紐約與新澤西獨一無二，他有信心取得2026年世足賽冠軍戰承辦權。

新澤西州長墨菲（Phil Murphy）表示，2026年世足賽預計有8場賽事在大都會人壽體育場舉行，有如6週內舉辦8個超級盃。無論對戰組合，他保證每場門票都將銷售一空。

這場活動主要用意是公布紐約與新澤西合辦賽事的識別標誌，並將「我們是紐約新澤西」（We AreNYNJ）定為官方品牌，呼應2026年世足賽「我們是26」（We Are 26）口號，象徵紐約與新澤西籌備工作邁入新里程碑。

時報廣場四周五彩繽紛的廣告看板呈現世足賽識別圖樣，現場擺放數字為2026的大型跨年燈飾，主辦單位也邀請紐約在地球員及球迷到場助陣。

2026年世足賽雖由北美3國合辦，但加拿大、墨西哥合計只有5座城市舉辦賽事，1994年辦過世足賽的美國分到11座城市。依照協議，八強賽開始所有賽事都將在美國舉行，包括冠軍戰。

大都會人壽體育場位於新澤西州，但因鄰近紐約，而成為職業美式足球聯盟紐約巨人、紐約噴射機隊共同主場。這座場館辦過1994年世足賽7場比賽，不含決賽，爭辦2026年7月19日世足賽冠軍戰的勁敵包括洛杉磯SoFi體育場、達拉斯AT&T體育場。

新澤西州 大都會 足球

上一則

場邊人語／飯碗難端 家事難斷

下一則

MLB／道奇全壘打互炸輸紅雀 弗里曼生涯300轟留遺憾

延伸閱讀

中增飛美班機 4航司各加1班 最快20日起飛

中增飛美班機 4航司各加1班 最快20日起飛
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
哈利梅根被狗仔車追逐險撞毀 英皇室友人這樣說…

哈利梅根被狗仔車追逐險撞毀 英皇室友人這樣說…
餐館旺季至 紐約法拉盛淨街迎客

餐館旺季至 紐約法拉盛淨街迎客

熱門新聞

季中加盟高雄鋼鐵人的林書豪帶隊打出佳績。（中央社）

林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

2023-05-16 09:44
湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
詹姆斯(左)和約柯奇再度對決。（美聯社）

NBA／西區冠軍賽賽程出爐 金塊、湖人各拚「獨家成就」

2023-05-14 00:47
湖人總教練漢姆。（Getty Images）

NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他

2023-05-16 08:37
穆雷第四節獨拿23分，引領金塊逆轉秀。（路透）

NBA／穆雷第4節大爆發轟垮湖人 金塊逆轉奪西冠2連勝

2023-05-18 23:31
湖人從谷底一路逆襲勇闖西區冠軍賽。（路透）

NBA／湖人平「老七」最佳表現 挑戰火箭最低種子衝冠紀錄

2023-05-13 06:16

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國