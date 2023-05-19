綠茵瞭望／曼城中場輾壓 4球復仇皇馬

B席爾瓦梅開二度，把曼城送進歐冠決賽。（路透）

歐冠四強戰第二回合，曼徹斯特城隊在主場以4：0輾壓皇家 馬德里隊，以總比分5：1挺進歐冠決賽，將於6月10日在土耳其伊斯坦堡對決國際米蘭，爭奪隊史上首座歐冠冠軍。

曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）賽前說，這場比賽他不會想太多，會用正常的陣型出戰。這反映出的不僅是自信，還有絕對的實力。

右邊鋒B席爾瓦（Bernardo Silva）一甩前一場的陰霾，上半場「梅開二度」，奠定勝基；下半場76分鐘，曼城把握自由球，德布勞內（Kevin De Bruyne）助攻阿坎吉（Manuel Akanji）頭球破門，3：0領先，殺死比賽懸念；最後的垃圾時間，曼城換下多次射門被擋的哈蘭德（Erling Haland），換上在世界盃 大放異彩的艾瓦雷茲（Julian Alvarez），沒想到後者第二腳觸球就破門，為曼城再添一球保險 分。

回到主場的曼城本戰表現得更積極、有自信。開場階段，面對皇馬的瘋狂逼搶，曼城顯得非常從容，不僅穩穩控住球權，還能將球轉移到皇馬的弱處，創造射門機會。首顆進球前，兩隊的控球率達到81：19，傳球次數214：49，顯示曼城完全掌握局勢，而皇馬不僅搶不下球，在自己的回合也控不住球。

會有這種差距，源於曼城戰術與球員能力的優勢。曼城的3241陣型，使中場保持人數優勢，利用逼搶迫使對手失誤，創造得分機會。相對的，皇馬採用傳統的433陣型，雖然前鋒都回來支援，但中場人數3比6，顯然不夠。而且，皇馬的莫德里奇（Luka Modric）、克羅斯（Toni Kroos）畢竟年紀大了，本場失誤偏多，面對年輕高大、體力充沛的曼城中場，顯得力不從心。

一旦掌握住中場，曼城就可在皇馬門前頻頻發動攻勢，破門也只是時間的問題。此外，掌握中場也就限制住皇馬的進攻，難以組織有效的進攻，再加上沃克（Kyle Walker）成功單防維尼修斯（Vinicius Junior），掐熄了皇馬反擊的希望。

曼城去年被皇馬神奇淘汰，瓜帥曾感嘆命運弄人，但這一年來，曼城沒有停下腳步，持續補強、研發新戰術，今年終於狠狠地對皇馬報仇，把衛冕冠軍打得心服口服，距離拿下歐冠也只剩最後一小步了。