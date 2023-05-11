我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

綠茵瞭望／皇馬下套 絆住曼城雙星

易起民
在呂迪格（左）貼身防守下，哈蘭德沒有太多發揮。（歐新社）
在呂迪格（左）貼身防守下，哈蘭德沒有太多發揮。（歐新社）

歐冠四強第一回合，皇家馬德里在主場1：1戰平曼城。本場比賽雖然進球不多，但每個回合都暗藏殺機，真正的高手過招就是這樣，不需要花拳繡腿，而是隱藏自己破綻，在對手疏失時給予致命一擊。

上周分析過曼城現在最可怕的招式，就是前場哈蘭德（Erling Haland）與德布勞內（Kevin De Bruyne）在反擊中的配合。一旦讓曼城的中場搶下球，哈蘭德可利用對手回防不及的瞬間撕開空間，德布勞內能選擇傳給哈蘭德或自己射門。

為了破解這招，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）派出中後衛呂迪格（Antonio Rudiger）貼身盯防，用他高大強壯的體魄壓縮哈蘭德的射門空間，收到很好的效果，讓哈蘭德全場僅22次觸球，2次射正。

另外一個危險人物德布勞內，安帥則派克羅斯（Toni Kroos）嚴加看管，另外兩個中場莫德里奇（Federico Valverde）、巴爾維德（Luka Modric）則負責切斷其他球員對德布勞內的供輸。雖然德布勞內下半場靠著一記遠射扳平比分，但擅長助攻的他本場受到限制，只傳出一記關鍵傳球。

進攻方面，皇馬擺出最拿手的防守反擊，左邊鋒維尼修斯（Vinicius Junior）仍然是最鋒利的尖刀，但曼城派出腳程同樣非常快的邊後衛沃克（Kyle Walker）來看守他。經過這幾年的淬鍊，維尼修斯已成為世界上最好的攻擊手之一，面對防守，想要光靠個人能力突破是有難度的，所以他進化出橫向轉移的能力。利用自己的速度和盤帶優勢，吸引兩到三名球員靠近，再將球快速轉移到曼城弱側的本澤馬（Karim Benzema）或羅德里戈（Rodrygo Goes），讓隊友有一打一的機會。本場比賽，維尼修斯更是踢出一腳石破天驚的世界波，為皇馬首開紀錄。

下周兩隊的第二回合比賽，可說是真正意義上的歐冠決賽。瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的球隊向來是「主場龍，客場蟲」，所以對曼城來說，首回合客場平手是很不錯的結果。對皇馬來說，去年淘汰賽靠著「主場魔力」連連逆轉強敵，最終拿下冠軍。下一場比賽雖在客場，但周末的聯賽可以放棄，進行大規模輪換，在與曼城的對決中能稍微占有體力上的優勢。

皇家

上一則

場邊人語／兩隊超前 晉級誰先

下一則

MLB／MVP預測…美聯大谷壓倒性第1 國聯亞古納領先

延伸閱讀

足球／傳梅西下季赴沙國踢球 父親兼經紀人反駁是謠言

足球／傳梅西下季赴沙國踢球 父親兼經紀人反駁是謠言
綠茵瞭望／瓜帥施法 哈蘭德變大魔王

綠茵瞭望／瓜帥施法 哈蘭德變大魔王
快讓魚回家／《還沒取名字的魚》系列之一

快讓魚回家／《還沒取名字的魚》系列之一
NBA／安戴托昆波缺陣仍打爆熱火 公鹿上半場81分破隊史

NBA／安戴托昆波缺陣仍打爆熱火 公鹿上半場81分破隊史

熱門新聞

林書豪在IG上悼念奶奶。（取材自Instagram）

林書豪96歲奶奶離世 曾因「林來瘋」登上紐約時報

2023-05-03 20:37
鮑維2016年在里約奧運拿下女子200公尺短跑銅牌。(路透)

田徑／奧運短跑金牌女將鮑伊 32歲驟逝

2023-05-06 06:46
約科奇和伊許比亞爆發衝突。(Getty Images)

NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

2023-05-08 08:36
戴維斯（左）復活大殺四方。（美聯社）

NBA／戴維斯回魂全能演出 湖人痛宰勇士30分 2勝領先

2023-05-07 00:04
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
華克爆發助湖人聽牌。(美聯社)

NBA／奇兵華克第4節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

2023-05-09 01:04

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠