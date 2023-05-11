綠茵瞭望／皇馬下套 絆住曼城雙星

在呂迪格（左）貼身防守下，哈蘭德沒有太多發揮。（歐新社）

歐冠四強第一回合，皇家 馬德里在主場1：1戰平曼城。本場比賽雖然進球不多，但每個回合都暗藏殺機，真正的高手過招就是這樣，不需要花拳繡腿，而是隱藏自己破綻，在對手疏失時給予致命一擊。

上周分析過曼城現在最可怕的招式，就是前場哈蘭德（Erling Haland）與德布勞內（Kevin De Bruyne）在反擊中的配合。一旦讓曼城的中場搶下球，哈蘭德可利用對手回防不及的瞬間撕開空間，德布勞內能選擇傳給哈蘭德或自己射門。

為了破解這招，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）派出中後衛呂迪格（Antonio Rudiger）貼身盯防，用他高大強壯的體魄壓縮哈蘭德的射門空間，收到很好的效果，讓哈蘭德全場僅22次觸球，2次射正。

另外一個危險人物德布勞內，安帥則派克羅斯（Toni Kroos）嚴加看管，另外兩個中場莫德里奇（Federico Valverde）、巴爾維德（Luka Modric）則負責切斷其他球員對德布勞內的供輸。雖然德布勞內下半場靠著一記遠射扳平比分，但擅長助攻的他本場受到限制，只傳出一記關鍵傳球。

進攻方面，皇馬擺出最拿手的防守反擊，左邊鋒維尼修斯（Vinicius Junior）仍然是最鋒利的尖刀，但曼城派出腳程同樣非常快的邊後衛沃克（Kyle Walker）來看守他。經過這幾年的淬鍊，維尼修斯已成為世界上最好的攻擊手之一，面對防守，想要光靠個人能力突破是有難度的，所以他進化出橫向轉移的能力。利用自己的速度和盤帶優勢，吸引兩到三名球員靠近，再將球快速轉移到曼城弱側的本澤馬（Karim Benzema）或羅德里戈（Rodrygo Goes），讓隊友有一打一的機會。本場比賽，維尼修斯更是踢出一腳石破天驚的世界波，為皇馬首開紀錄。

下周兩隊的第二回合比賽，可說是真正意義上的歐冠決賽。瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的球隊向來是「主場龍，客場蟲」，所以對曼城來說，首回合客場平手是很不錯的結果。對皇馬來說，去年淘汰賽靠著「主場魔力」連連逆轉強敵，最終拿下冠軍。下一場比賽雖在客場，但周末的聯賽可以放棄，進行大規模輪換，在與曼城的對決中能稍微占有體力上的優勢。