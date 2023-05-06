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足球／未獲PSG同意逕自前往沙國 梅西遭禁賽後公開致歉

中央社／ 巴黎5日電
梅西未經球隊同意就前往沙烏地阿拉伯而遭禁賽，為此道歉。（路透）
梅西未經球隊同意就前往沙烏地阿拉伯而遭禁賽，為此道歉。（路透）

率阿根廷在2022年卡達世界盃足球賽奪冠的超級球星梅西（Lionel Messi），因未事先取得他所屬的巴黎聖傑曼隊（PSG）同意就前往沙烏地阿拉伯而遭禁賽，他今天為此道歉。

梅西在他有4.58億人追蹤的Instagram上發布影片說：「我想向球隊及隊友致歉。」

法新社報導，巴黎聖傑曼4月30日在法國足球甲級聯賽（Ligue 1）以1比3敗給羅里昂（Lorient），隔天練球時，梅西沒有參加，因此遭禁賽。

7次獲金球獎（Ballon d'Or）殊榮的梅西，當時在沒有事先獲得PSG同意的情況下，逕自前往沙烏地阿拉伯，履行他與沙國旅遊局簽約擔任觀光大使的義務。

梅西說：「老實說，我以為我們可以在比賽隔天休息一天，就像前幾週一樣。」

「我早就計畫前往沙烏地阿拉伯，先前已經取消過，這次沒辦法再改期。我對我的行為感到抱歉，也願意看球隊決定要怎麼做。」

梅西和PSG所簽的兩年合約將於球季後到期，這次事件使他續留的機會愈來愈小。

熟知紀律程序的消息人士說，梅西將缺席「數天」，因此他不會在PSG本週末對特羅伊（Troyes）的比賽中上場。

多家法國媒體稱梅西將被禁賽兩週，但消息未獲證實。

PSG戰績目前在法甲排名第1，積分領先排名第2的馬賽（Olympique de Marseille）5分，在對特羅伊之戰後，PSG本季剩下4場比賽要踢。

PSG總教練蓋蒂爾（Christophe Galtier）今天被問到梅西是否還有機會為球隊效力時說：「我們會看什麼時候讓梅西歸隊，也要看看接下來事情的走向。可以確定的是，球團上下會討論此事，也會與梅西討論，畢竟這和他有最直接的關係。」

蓋蒂爾也表示，讓梅西禁賽的決定並非他率先提出。他堅稱：「這不是我做的決定，我只是被告知有此決定，然後照辦而已。」

梅西高調從西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納隊（FC Barcelona）轉會到PSG，至今不到兩年時間。

他迄今為PSG出賽71場，攻進31球，並在上季率隊拿下法甲冠軍。

本季梅西在比賽中一共踢進20球，並以15次助攻暫居法甲助攻王。

然而，梅西在帶領阿根廷奪得卡達世界盃冠軍後，也和PSG大部分球員一樣，出現狀態下滑的情況。

梅西 PSG 足球

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