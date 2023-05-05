綠茵瞭望／瓜帥施法 哈蘭德變大魔王

挪威球星哈蘭德打破英超塵封30年的單季進球紀錄。（路透）

挪威新星哈蘭德（Erling Haaland）今年轉會曼城後再進化，日前在英超 曼城作客西漢姆聯的比賽中，他打進一球，以31場比賽35顆進球，打破英超塵封30年的單季進球紀錄。

回顧曼城本季以來的表現，從開季時跌跌撞撞，哈蘭德經常全場碰不到球；到現在衝上英超榜首，哈蘭德更化身人人避之唯恐不及的「大魔王」。這當中，主帥瓜迪歐拉（Josep Guardiola）的調教，並量身設計一套適合的戰術功不可沒。

「傳控足球 」可說是瓜帥的代名詞，這套理念幫助他打造不可一世的巴薩「宇宙隊」，也讓他在之後的數年屢屢在歐冠沉沙折戟。原因是，一旦對手關緊城門，在禁區塞滿人，任你瓜式足球如何華麗，傳切如何犀利，也很難越城池一步。

當初哈蘭德要加盟曼城時，有人質疑，「瓜迪歐拉的戰術能用好大中鋒嗎？」賽季剛開始時，確實看到一些哈蘭德格格不入的地方，比如他站在禁區裡，只要對手切斷傳球路線，就能讓他全場拿不到球；或者是對手緊緊盯防他，在狹小的空間裡讓他沒有起腳射門的機會。

但隨著賽季深入，人們驚奇地發現：瓜迪歐拉改變了。他放棄慣用的433陣型，改打3241；不再執著於控球率，打法更加直接；讓哈蘭達化身前場支點，打法更靈活。

首先，他將出球不錯的斯通斯（John Stones）推到中場，與羅德里（Rodri Hernández）組成雙後腰，增加中場的人數與逼搶的能力。只要中場能搶下球，就能夠趁對手防守陣型沒有就定位，打一波高速攻守轉換。這時候，哈蘭德就能憑藉強悍的身體和靈活的跑位，擺脫對方後衛的糾纏，獲得射門的機會。

其次，曼城放棄從後場一路短傳推進的模式，經常直接大腳長傳找哈蘭德，靠著他高大的身材搶下第一落點，身旁的德布勞內（Kevin De Bruyne）拿球後可以自己射門，或是接應後再做球給哈蘭德，讓對方後衛難以招架。