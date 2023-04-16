足球／哈蘭德踢進英超本賽季第32顆球 追平薩拉赫紀錄

英超曼城隊當紅射手「魔人」哈蘭德(前)15日踢進本賽季第32顆進球，追平利物浦球星薩拉赫的紀錄。(路透)

憑藉史東斯(John Stones)的凌空抽射和哈蘭德(Erling Haaland)的兩度建功，衞冕冠軍曼城(Manchester City)15日在英超 第31輪的比賽中主場3:1戰勝萊斯特城(Leicester City)。哈蘭德的賽季進球數也來到32顆，追平英超38輪制時代的單賽季進球紀錄。

與他共同保持紀錄的是效力於利物浦(Liverpool)的埃及球員薩拉赫(Mohamed Salah)，他在2017-2018賽季打入32球。

曼城的三顆進球全部發生在開場後30分鐘之內。第五分鐘，史東斯弧頂位置凌空抽射為主隊打開局面，這也是史東斯本賽季的首顆英超進球。接下來的20分鐘內，哈蘭德完成「雙響」，曼城早早取得3:0領先。

不過哈蘭德沒能在該場比賽繼續打破進球紀錄，他在中場休息時被「瓜帥」佩普‧瓜迪奥拉(Pep Guardiola)換下。曼城下半場大幅度的人員調整也給了客隊一絲喘息，他們在第75分鐘扳回一球。

本場取勝後，曼城與「領頭羊」阿森納(Arsenal)的差距縮小到三分。

另一場比賽中，托特納姆熱刺(Tottenham Hotspur)主場2:3爆冷不敵弱旅伯恩茅斯(AFC Bournemouth)。雙方上半場戰成1:1平，客隊下半場開場不久便取得2:1的領先。熱刺直到第88分鐘才將比分扳平。但伯恩茅斯卻在傷停補時階段由前鋒瓦塔拉(Dango Ouattara)再入一球，殺死比賽。