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挽救中國足球形象 上海申花發布廉潔自律倡議書

中央社／台北13日電
圖為上海申花隊對戰武漢長江隊。 （中新社）
圖為上海申花隊對戰武漢長江隊。 （中新社）

中國足球近期遭掀貪腐風暴，政府大清洗足協高官紛紛落馬，為挽救形象，上海申花足球俱樂部發布一份廉潔自律倡議書，稱要勇於跟歪風邪氣做鬥爭，並要尊重社會道德規範、尊重家庭。

中國國家男子足球隊上一次也是唯一一次進入世界盃會內賽，是21年前的2002年，除成為中國網民的笑柄外，去年從中國國家隊前主教練李鐵被帶走開始掀起貪腐風暴調查，數月內已先後有多名足球領域高層落馬，當中包括足協主席陳戌源和足協黨委書記杜兆才。

且據人社部網站今天消息，國務院任免國家工作人員，杜兆才更被免去國家體育總局副局長職務。

陸媒澎湃新聞今天報導，上海申花足球俱樂部12日在2023賽季出征儀式上，最吸引人關注的就是球隊領隊毛毅軍代表全隊宣讀一份「廉潔自律倡議書」。

倡議書表示，為自覺維護中國足球公眾形象，打造職業態度端正，競訓作風優良，社會形象正面的高水平運動隊，俱樂部全體教練員、運動員鄭重倡議並承諾包括堅決反對一切有損中國足球形象的行為，堅決抵制一切不當利益的誘惑，堅決拒絕一切影響公平競爭的干擾，打造純粹乾凈的足球環境。

倡議書指出比賽中嚴格遵守足球競賽規則，尊重裁判、尊重對手、尊重球迷，杜絕違背職業道德的行為，且「生活中嚴格遵守國家法律、尊重社會道德規範、尊重家庭、尊重社區、尊重自身修養、自律、自愛、樹立良好的公眾形象，自覺接受球迷、媒體和社會各界的監督」。

上海申花足球俱樂部黨支部書記、董事長、總經理谷際慶致辭時說，作為足球俱樂部，體育行業中基層單位，提高競技成績的同時，也要樹立正確的價值觀，嚴守各項紀律規定，勇於跟歪風邪氣做鬥爭。

自李鐵被調查後，涉及假球風暴的人員名單不斷增加，有網友表示，假球賭球橫行，並質疑中國足球各級聯賽到底踢了多少場假球？倒查10年恐也說不完？

足球 風暴 國務院

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